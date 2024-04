Staffel 10 von "Lena Lorenz": Sendetermine, Handlung, Übertragung und Wiederholung

Die ZDF-Serie "Lena Lorenz" läuft mit Staffel 10 im TV. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Leidenschaftlich, herzlich - und ein bisschen stur" - so beschreibt das ZDF die Protagonistin der Serie "Lena Lorenz". Dabei handelt es sich um eine Hebamme (gespielt von Judith Hoersch), die zu Beginn der Serie noch in Berlin lebt. Gestresst von dem Trubel der Großstadt entscheidet sich Lena Lorenz dann allerdings dazu, vier Wochen auf dem elterlichen Bauernhof in den Bergen zu verbringen. Angesiedelt ist die Handlung im fiktiven Alpendorf Himmelsruh - entspannen kann sich Lena Lorenz dort trotzdem nicht, denn im Laufe der Serie eröffnet sie ihre eigenen Praxis und betreut nun hier Schwangere.

2015 fiel der Startschuss für "Lena Lorenz". Zunächst feierte die Serie in Österreich im ORF Premiere, kurz darauf dann in Deutschland im ZDF. Mittlerweile geht "Lena Lorenz" schon in die zehnte Staffel. Seit Mitte April 2024 zeigt das ZDF die neuesten Episoden der Heimatserie.

Sie wollen wissen, seit wann genau es die neue Staffel "Lena Lorenz" zu sehen gibt, wann die einzelnen Episoden erscheinen, worum es geht und wie man die Serie mitverfolgen kann? Im Folgenden gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Lena Lorenz": Seit wann läuft Staffel 10 im TV?

Der Starttermin der 10. Staffel von "Lena Lorenz" war am Donnerstag, dem11. April 2024. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr läuft seitdem immer donnerstags eine neue Folge der zehnten Staffel im linearen TV. Fans der Serie, die besonders brennend interessiert, wie es mit "Lena Lorenz" weitergeht, können allerdings sogar schon früher erfahren, was in Staffel 10 geschieht. In der ZDF-Mediathek stehen die Folgen nämlich schon seit Donnerstag, dem 4. April, zum Abruf bereit.

Starttermin im linearen TV : Donnerstag, 11. April 2024, 20.15 Uhr im ZDF

: Donnerstag, 11. April 2024, 20.15 Uhr im Starttermin in der ZDF -Mediathek: Donnerstag, 4. April 2024, 10 Uhr

"Lena Lorenz": Sendetermine von Staffel 10

Sechs neue Folgen hat das ZDF für Staffel 10 von "Lena Lorenz" produziert. Die neuen Folgen laufen wöchentlich im TV. Daraus ergibt sich folgender Sendeplan:

Folge 1 "Vertauscht": Donnerstag, 11. April 2024, 20.15 Uhr

Folge 2 "Harter Bruch": Donnerstag, 18. April 2024, 20.15 Uhr

Folge 3 "Kreuz und queer": Donnerstag, 25. April 2024, 20.15 Uhr

Folge 4 "Das Leben ist jetzt": Donnerstag, 2. Mai 2024, 20.15 Uhr

Folge 5 "Flaschenkind": Donnerstag, 9. Mai 2024, 20.15 Uhr

Folge 6 "Benita und Muck": Donnerstag, 16. Mai 2024, 20.15 Uhr

"Lena Lorenz": Handlung der 10. Staffel

Wer sich einen Eindruck über den Inhalt der Staffel 10 von "Lena Lorenz" verschaffen möchte, für den gibt es auf der Homepage des ZDF einen kurzen Trailer. Hier wird deutlich: Auch in der neuen Staffel gilt es für Lena Lorenz Schwangere und ihre Familien in den unterschiedlichsten Lebenslagen zu betreuen; zu sehen ist zum Beispiel ein gleichgeschlechtliches Ehepaar, eine Schwangere mit einem Alkoholproblem, eine schwangere Frau im Rollstuhl sowie eine Familie, deren Kind bei der Geburt vertauscht wurde.

Aber auch das Privatleben der Protagonistin dreht sich weiter: So ist Fotograf Rob Manzini nach Himmelsruh zurückgekehrt und sucht die Nähe von Lena Lorenz. Vinz Huber und Aimee Benzweiler wollen derweilen heiraten - Vinz muss dafür aber noch eine Trauzeugin finden und richtet sich an Eva Lorenz, die Mutter von Lena. Die lehnt zunächst ab - dann aber verschwindet Lenas Sohn Louis und Vinz unterstützt sie bei der Suche.

"Lena Lorenz" ansehen: So läuft die Übertragung in TV und Stream

Wer Staffel 10 von "Lena Lorenz" ansehen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Zum einen kann man die Serie in gewohnter Manier im linearen TV verfolgen. Dazu muss man lediglich vor dem heimischen TV Platz nehmen und pünktlich um 20.15 Uhr das ZDF einschalten. Zum anderen besteht aber auch die Option, die Abenteuer von "Lena Lorenz" im ZDF-Livestream zu verfolgen. Hier wird das gesamte Programm des Fernsehsenders parallel zur TV-Ausstrahlung auch online gezeigt.

Staffel 10 von "Lena Lorenz" 2024 in der Wiederholung sehen

Aktuell gibt es noch keine Termine für eine TV-Wiederholung der Folgen von "Lena Lorenz" aus Staffel 10. Wer einen Sendetermin der aktuellen Staffel verpasst hat, der hat aber auch noch eine weitere Möglichkeit, die Folgen der Serie rund um die Hebamme nachzuholen: Alle Episoden stehen auch in der ZDF-Mediathek zum zeitlosen Ansehen zur Verfügung. Auf der Plattformen werden sie sogar vor der Erstausstrahlung im TV hochgeladen - und stehen auch im Nachgang noch zu Verfügung.