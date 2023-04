"Let's Dance": Wer ist rausgeflogen am 14. April 2023?

In Folge 7 von "Let's Dance" 2023 sind zwei Prominente ausgeschieden. Wer ist raus? Und welche Teilnehmer sind weiter? Das erfahren Sie hier.

Bei den Sendeterminen von "Let's Dance" 2023 stand am 14. April Show 7 an. In Folge 6 wurden die Karten bei " Let's Dance" neu gemischt: Die Partner wurden getauscht. Aufgrund der neuen Herausforderung, schied in Folge 6 niemand aus. Das musste sich in Folge 7 allerdings ändern. Nach der Osterpause standen die Jury-Tänze an. Die Jury studierte mit jeweils drei Kandidaten eine Choreographie ein, die gemeinsam mit den Promis vorgeführt wurde. In Show 7 konnten also Sonderpunkte gesammelt werden. Durch den Überschuss an Kandidaten, mussten gleich zwei Promis die Show verlassen.

Anna Ermakowa räumte erneut richtig ab. Sie erhielt nicht nur 30 Punkte von der Jury für einen langsamen Walzer, sondern auch die maximale Sonderpunktzahl von 10 aus dem Jurytanz. Nicht alle Kandidaten konnten allerdings überzeugen. Wer ist raus nach Show 7 am 14. April 2023? Wir informieren Sie.

"Let's Dance": Wer ist ausgeschieden am 14. April 2023?

In Folge 7 mussten gleich zwei Kandidaten das Parkett verlassen. Ali Güngörmüs und Michael "Mimi" Kraus sind ausgeschieden. Ali Güngörmüs tanzte gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Luft einen Paso Doble, konnte aber nur 20 Punkte holen.

Ali Güngörmüs ist in Show 7 von "Let's Dance" 2023 ausgeschieden. Foto: RTL

Mimi Kraus legte mit seiner Partnerin Mariia Maksina einen Charleston hin, bekam dafür insgesamt 24 Punkte.

Michael "Mimi" Kraus ist in Show 7 von "Let's Dance" 2023 ausgeschieden. Foto: RTL

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus?

Insgesamt sind in der diesjährigen Staffel bisher sieben Promis ausgeschieden. Für einen besseren Überblick, erhalten Sie hier eine Übersicht zu allen Teilnehmern, die bereits bei "Let's Dance" 2023 ausgeschieden sind:

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Let's Dance" weiter?

Insgesamt waren zu Beginn der Show 14 Prominente mit von der Partie. Mittlerweile mussten einige die Show wieder verlassen. Das sind die Teilnehmer, die noch bei "Let's Dance" 2023 dabei sind:

"Let's Dance" 2023: Jurytänze

Bei den Jurytänzen werden die Promis einem Jurymitglied zugeteilt. Anschließend wird gemeinsam eine Choreographie einstudiert, die in der Show vorgetragen wird. Den diesjährigen Jurytanz gewann das Team um Motsi Mabuse, vor dem Team um Jorge González sowie dem Team um Joachim Llambi.

Hier erhalten Sie eine Übersicht, welche Promis bei welchem Juror waren:

Motsi Mabuse : Anna Ermakowa, Julia Beautx und Chryssanthi Kavazi

: Anna Ermakowa, Julia Beautx und Chryssanthi Kavazi Jorge González : Sharon Battiste , Timon Krause und Knossi

: , und Knossi Joachim Llambi : Mimi Kraus , Ali Güngörmüs und Philipp Boy

Show 7 von "Let's Dance" 2023: Ganze Folge als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 übernimmt wieder RTL. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie nachträglich ansehen - und das bei RTL+.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance" 2023?

Immer freitags gibt es eine neue Folge von "Let's Dance" 2023 - und zwar zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Daher erscheint die neue Folge am 21. April 2023.