"Let's Dance" am 15. März 2024: Wer ist raus nach Folge 3?

In der dritten Show von "Let's Dance" musste erneut ein Tanzpaar gehen. Wer ist am 15. März ausgeschieden? Wer ist noch dabei? Hier ist der Folgen-Überblick.

Seit Ende Februar 2024 ist " Let's Dance" wieder auf den TV-Bildschirmen zu sehen und seitdem steht für die prominenten Kandidaten der 17. Staffel Woche für Woche intensives Training auf dem Programm. Ihr Ziel ist es, sich vor der oft strengen Jury von "Let's Dance" 2024 zu behaupten. Jeden Freitag bewerten Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi die Leistungen der Teilnehmer auf dem Tanzparkett. Am 15. März 2024 fand bereits die dritte Ausgabe der Sendung statt.

Dennoch haben sich nicht alle Prominenten ausreichend bewährt, um auch in der kommenden Woche erneut auf dem Tanzparkett antreten zu dürfen. Welche Teilnehmer haben die Entscheidung nicht überstanden? Wer ist raus nach Folge 3 am 15. März 2024?

"Let's Dance" 2024: Wer ist rausgeflogen am 15. März 2024?

In der dritten Episode von "Let's Dance", am 15. März, war es dann soweit: Eva Padberg und Paul Lorenz mussten als das dritte Paar "Let's Dance" 2024 die Show verlassen. Ihr Quickstep zu "The Singer" von Liza Minelli konnte die Jury nicht vollständig überzeugen und brachte ihnen zwölf Punkte ein. Obwohl Stefano Zarrella und Mariia Maksina bei der Jury mit zehn Punkten etwas schlechter abschnitten, entschied letztendlich das Zuschauervoting über ihr Weiterkommen. Neben Zarrella und Maksina mussten auch noch Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bis zum Schluss um ihren Verbleib zittern.

"Let's Dance" 2024: Wer ist raus?

Schon drei Live-Shows von "Let's Dance" im Jahr 2024 sind vergangen, dementsprechend haben bereits drei Tanzpaare die Bühne verlassen müssen. In der ersten Live-Show schied die Komikerin Maria Clara Groppler aus, gefolgt von "Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz. Nun, in der dritten Show, musste sich das Model Eva Padberg verabschieden. Damit sind bei "Let's Dance" 2024 bisher ausgeschieden:

Maria Clara Groppler (24) und Mikael Tatarkin (27) - raus nach Folge 1

(24) und Mikael Tatarkin (27) - raus nach Folge 1 Tillman Schulz (34) und Patricija Ionel (28) - raus nach Folge 2

(34) und Patricija Ionel (28) - raus nach Folge 2 Eva Padberg (43) und Paul Lorenz (36) - raus nach Folge 3

Welche Kandidaten sind bei "Let's Dance" 2024 weiter dabei?

Zu Beginn der 17. Staffel von "Let's Dance" traten 14 Tanzpaare an, von denen bereits drei ausgeschieden sind. Das bedeutet, dass in der kommenden vierten Folge noch 11 Tanzpaare im Wettbewerb um den Titel antreten werden:

Ann-Kathrin Bendixen (23) tanzt mit Valentin Lusin (36)

(23) tanzt mit (36) Detlef Soost (53) tanzt mit Ekaterina Leonova (36)

(53) tanzt mit Ekaterina Leonova (36) Gabriel Kelly (22) tanzt mit Malika Dzumaev (32)

(22) tanzt mit Malika Dzumaev (32) Jana Wosnitza (30) tanzt mit Mikael Tatarkin (27)

(30) tanzt mit Mikael Tatarkin (27) Mark Keller (58) tanzt mit Kathrin Menzinger (35)

(58) tanzt mit (35) Lina Larissa Strahl (26) tanzt mit Zsolt Sándor Cseke (36)

(26) tanzt mit Zsolt Sándor Cseke (36) Biyon Kattilathu (39) tanzt mit Marta Arndt (34)

(34) Sophia-Luisa „Lulu“ Lewe (31) tanzt mit Massimo Sinató (43)

(43) Stefano Zarrella (33) tanzt mit Mariia Maksina (27)

(33) tanzt mit Mariia Maksina (27) Sophia Thiel (28) tanzt mit Alexandru Ionel (29)

(28) tanzt mit (29) Tony Bauer (28) tanzt mit Anastasia Stan (26)

"Let's Dance" 2024: Folge 3 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Die Übertragung der 17. Staffel von "Let's Dance" wird wie üblich von RTL übernommen. Daher können die Episoden der Show auch nach ihrer Ausstrahlung auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ angesehen werden, einschließlich Folge 3 vom 15. März 2024. Hierfür ist aber ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Eine erneute TV-Ausstrahlung von Folge 3 wird es nicht geben.

Wann läuft die nächste Folge 4 von "Let's Dance" 2024?

Seit dem Start von Staffel 17 im Februar gibt es wöchentlich neue Sendetermine von "Let's Dance" 2024 gibt. Das sind die nächsten drei Termine: