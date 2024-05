Let's Dance: Dieser Kandidat hört frühzeitig auf - aus gesundheitlichen Gründen!

Ein Let's Dance-Kandidat verlässt vorzeitig die Tanzshow. Und das in Show Nummer 9. Um wen es geht und warum er die Sendung verlässt, lesen Sie in diesem Artikel.

Fans der RTL-Tanzshow Let's Dance müssen nun stark sein. Denn ein Kandidat hat seinen Ausstieg aus der Sendung bekannt gegeben. Um wen es geht und warum er die Show verlässt, lesen Sie in diesem Artikel.

Let's Dance: Dieser Kandidat verlässt die Show

Am Donnerstagabend (2. Mai), einen Tag vor der neunten Show, macht Tony Bauer Nägel mit Köpfen. Er werde die Sendung verlassen, gab er in einem Video auf Instagram bekannt: "Leider muss ich mein Abenteuer hier bei Let's Dance frühzeitig beenden."

"Es ist unfassbar, es macht richtig viel Spaß", sagt der 28-Jährige weiter. Daher sei sein Ausstieg "doppelt traurig". Doch was ist der Grund für seinen frühzeitigen Austritt?

Let's Dance: Warum verlässt Tony Bauer die Show?

"All die Energie, die ich für's Training brauch', die Kohlenhydrate, die Mineralien... eigentlich alles, was ich brauche, wird nicht mehr durch die parenterale Ernährung abgedeckt", erklärt der Comedian in dem Video, "und damit nicht irgendwie... irgendeine Scheiße passiert in Zukunft, muss ich einfach auf meinen Körper hören und sagen: 'Ey, weiter gehts leider nicht mehr'. Ich hätte gerne weitergemacht, aber ab und zu muss man Entscheidungen treffen."

Wie RTL berichtet, leidet Bauer unter dem Kurzdarmsyndrom. Mit neun Jahren sei ein Teil seines Dünndarms abgestorben, dieser wurde operativ entfernt. Aus diesem Grund müsse er zusätzlich zur Ernährung Astronautennahrung zu sich nehmen, so RTL weiter. Diese werde über "ein Implantat in der Brust direkt in die Blutgefäße geleitet".

Let's Dance-Aus für Tony Bauer: Wie geht es weiter?

Ganz auf Tony Bauer müssen die Fans allerdings nicht verzichten. Denn er wird in der neunten Show noch seinen "Magic Moment" tanzen. Und er verspricht in seinem Statement: "Ich komm' wieder. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Ich bin nicht weg. Es fängt gerade erst an."

Für Bauer rückt Ann-Kathrin Bendixen nach. Sie musste die Sendung nach der achten Show mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin, der vor Kurzem Papa geworden ist, verlassen.