"Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022: Termin, Kandidaten und alle Infos

Kurz vor Weihnachten erschien die "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022. Wissenswertes rund um Kandidaten, Termin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung gibt es hier.

Kurz vor Weihnachten gab es nochmal die Möglichkeit sich so richtig auf die Feiertage einstimmen zu können. Florian Silbereisen lädt bei "Alle singen Weihnachten" zum Mitsingen ein. Außerdem läuft der Klassiker "Schöne Bescherung".

Für alle, die gerne noch etwas mehr Schwung und Bewegung in das weihnachtliche Wohnzimmer bekommen möchten, könnte die "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 interessant gewesen sein. Das Konzept ist recht simpel: Fünf verschiedene Prominente, die in den letzten Staffeln besonders erfolgreich waren, treten gemeinsam mit den Profitänzern gegeneinander an. Am Ende stellt sich dann nur noch die Frage, wurde "Christmas Dancing Star"?

Möchten Sie gerne mehr zur "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 erfahren? Neben dem Termin sind auch nähere Informationen zu den Kandidaten, zur Übertragung und zur Wiederholung bekannt. Wir informieren Sie selbstverständlich in diesem Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Das ist der Termin der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022

Wie der Name schon verspricht, handelte es sich bei dieser " Let's Dance"-Ausgabe um eine Weihnachtsedition. Nicht verwunderlich ist es also, dass die Show kurz vor Weihnachten stattfand - nämlich gestern am 23. Dezember 2022.

Welche Kandidaten sind bei der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 dabei?

Das Konzept sieht vor, dass besonders erfolgreiche Prominente bei der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 mit dabei sind. Der Sender hat die Teilnehmer sowie die Profitänzer bereits bekannt gegeben. Sie finden die Kandidatinnen und Kandidaten in der folgenden Übersicht:

Rúrik Gíslason mit Malika Dzumaev

mit Malika Dzumaev Lili Paul-Roncalli mit Massimo Sinató

Mathias Mester mit Renata Lusin

mit Janin Ullmann mit Zsolt Sándor Cseke

mit Zsolt Sándor Cseke René Casselly mit Kathrin Menzinger

Weiterhin sind Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova mit dabei. Die beiden nehmen allerdings außer Konkurrenz teil.

"Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022: Übertragung im TV und Stream

Wie lief die Übertragung der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 ab? Erschien die Sendung im linearen TV? Gibt es einen Stream?

Die Show ist am gestrigen Freitag, 23. Dezember 2022, direkt bei RTL zu sehen gewesen - und das zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Für alle Online-Nutzer gab es auch eine Alternative: Die "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 ist auch im Live-Stream bei RTL+ verfügbar - dafür fielen allerdings Kosten an. Um die Dienste von RTL+ nutzen zu können, muss ein Abo für 4,99 Euro pro Monat abgeschlossen werden, das monatlich kündbar ist. Der erste Monat ist gratis. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? "Let’s Dance – Weihnachtsshow "

"Let’s Dance – " Wann? 23. Dezember 2022, 20.15 Uhr

23. Dezember 2022, 20.15 Uhr Wo? RTL

Wiederholung ? RTL+

"Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022: Wird es eine Wiederholung geben?

Eine direkte Wiederholung der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 wird es im linearen TV nicht geben. Dennoch haben Sie die Möglichkeit, die Show nachträglich bei RTL+ anzusehen. Dies ist in der Regel bis zu einer Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos möglich.

Das ist die Jury der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022

Die Jury der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 ist identisch mit der üblichen Jury von "Let's Dance". Am Jurypult sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, die im Folgenden vorgestellt werden:

Motsi Mabuse

Motsi Mabuse wurde am 11. April 1981 in Südafrika geboren. Sie ist eine südafrikanisch-deutsche Tänzerin und gibt ebenfalls Tanzunterricht. Außerdem ist sie Wertungsrichterin für Standard- und Lateinamerikanische Tänze. Ursprünglich nahm Motsi Mabuse selbst bei "Let's Dance" teil.

Joachim Llambi

Joachim Llambi wurde am 18. Juli 1964 in Duisburg geboren. Er ist Tänzer, Wertungsrichter und Fernsehmoderator. Bei "Let's Dance" fällt er vor allem durch seine strengen Bewertungen auf.

Jorge González

Jorge González wurde am 11. August 1967 auf Kuba geboren. Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila ist ein kubanischer Choreograf und Model. Er agierte unter anderem als Laufsteg-Coach bei "Germany's next Topmodel" und sitzt nun in der Jury von "Let's Dance".

Das sind die Moderatoren der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022

Nicht nur die Jury der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 sollte "Let's Dance"-Fans bekannt sein, sondern auch das Moderatorenduo. Neben RTL-Urgestein Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski durch die Show.

Das ist der Steckbrief von Daniel Hartwich:

Name: Daniel Hartwich

Geburtstag: 18. August 1978

Geburtsort: Frankfurt am Main

Beruf: Fernsehmoderator

Das ist der Steckbrief von Victoria Swarovski: