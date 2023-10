"Love Island" 2023 gestern am 28. September 2023: Wer ist raus?

Gestern Abend am 28.9.23 lief Folge 16 von "Love Island". Welche Kandidaten dieses Mal rausgeflogen sind, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Am gestrigen Abend, dem 28. September 2023, lief Folge 16 der Reality-Show " Love Island". Die aktuelle Staffel 8 wird dabei von Sylvie Meis und Oli P. moderiert. in einer Villa auf Griechenland wird mächtig geflirtet und die Islander kommen sich näher. Dabei gilt das Motto: Wer alleine verweilt, der lebt gefährlich.

Nachdem in den letzten Folgen keiner der Kandidaten von "Love Island" 2023 rausflog, hat es am gestrigen Abend wieder ein Couple erwischt. Wer gestern am Donnerstag, dem 28. September 2023 "Love Island" verlassen musste, das erfahren Sie hier.

"Love Island" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 28. September 2023?

Zu Beginn der aktuellen Staffel 8 von "Love Island" zogen 10 Kandidaten in eine griechische Villa. Während einige die Reality-Show bereits wieder verlassen mussten, kamen dafür neue "Granaten" dazu. Zum Ende von Folge 16 kam es zu einer finalen Entscheidung zwischen zwei Couples. Letztlich standen sich Vanni und Hannes sowie Jeanine und Angelo gegenüber und mussten um das Weiterkommen zittern. Für letzteres Couple reichte es jedoch nicht. Die beiden flogen durch das Zuschauer-Voting aus der Sendung.

"Love Island" 2023: Wer ist raus?

Nachdem es in Folge 13 von "Love Island" am 25. September satte fünf Kandidaten traf, flogen gestern Abend mit Jeanine und Angelo nur zwei Islander aus der Sendung. Welche Kandidaten in welcher Folge bisher ausgeschieden sind, das sehen Sie hier:

Jeanine (27) in Folge 16 durch das Zuschauer-Voting

Angelo (34) in Folge 16 durch das Zuschauer-Voting

Derryl (30) in Folge 13

Jan (27) in Folge 13

Lucie (23) in folge 13

(23) in folge 13 Fabi (25) in Folge 13 durch das Zuschauer-Voting

Alessandra (26) in Folge 13 durch das Zuschauer-Voting

Robert (30) in Folge 8 durch das Kandidaten-Voting

Celine (24) in Folge 8 durch das Kandidaten-Voting

Daniel (31) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Vanessa (21) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Ray (26) in Folge 7

Welche Kandidaten sind bei "Love Island" 2023 nach Folge 16 weiterhin dabei?

Wie man bereits während des gesamten Verlaufs von "Love Island" feststellen konnte, ist das Teilnehmerfeld konstant in Bewegung, da alte Kandidaten ausscheiden und neue Kandidaten beziehungsweise "Granaten" dazustoßen. Welche Couples oder Kandidaten weiterhin bei "Love Island" 2023 mit von der Partie sind, das erfahren Sie an dieser Stelle:

Jenny und Luca

Laura und Leon

Evi und Leandro

Vanessa und Hannes

Deniz

Lucie

Miriam

"Love Island" 2023: Folge 16 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Love Island" 2023 übernimmt der Privatsender RTL2. Neben der Ausstrahlung im analogen Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit, die Reality-Show per Stream zu verfolgen. Dabei kommt der Streaming-Dienst RTL+ ins Spiel, der sämtliche Folgen der aktuellen Staffel im Angebot hat. Einziges Manko: Bei RTL+ handelt es sich um einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst. Monatlich kostet ein Abonnement daher 6,99 Euro.

"Love Island" 2023: Wann läuft die nächste Folge im TV?

Gemäß der Sendetermine von "Love Island" 2023 läuft Staffel 8 bis auf Samstag an jedem Tag in der Woche. Montags gibt es dazu stets eine Live-Sendung. Die nächste Folge im analogen Fernsehen läuft demnach am Freitag, dem 29. September 2023 um 22.15 Uhr.