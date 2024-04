"Maischberger" gestern am 10.4.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" gestern am 10.4.24 ging es um Themen, die viele Menschen betreffen Hier erfahren Sie, wer in der ARD-Talkshow dabei war und worum es ging.

Als Sandra Maischberger gestern Abend mit ihrer Talkshow in der ARD auf Sendung ging, wurde über aktuelle Themen diskutiert. Worum ging es? Und welche Gäste waren dabei?

Hier bekommen Sie die Infos zur "Maischberger"-Sendung vom 10.4.24, die etwas später als gewohnt lief. Dabei geht es auch um die Übertragung im TV oder Stream, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 10.4.24

Insgesamt wurden sechs Gäste für die "Maischberger"-Sendung von gestern angekündigt, zu denen drei Spitzenpolitikerinnen gehören. Das waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionen, wie der Sender sie angekündigt hat:

Bärbel Bas ( SPD ): Bundestagspräsidentin

): Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Bundestagsvizepräsidentin

Bundestagsvizepräsidentin Julia Klöckner ( CDU ): Bundestagsabgeordnete

): Bundestagsabgeordnete Tina Hassel : Leiterin des ARD -Hauptstadtstudios

: Leiterin des -Hauptstadtstudios Micky Beisenherz : Moderator

: Moderator Wolfram Weimer : Verleger von The European

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Thema bei "Maischberger" gestern am 10.4.24

"Wie wehrhaft ist unsere Demokratie?" - das ist die zentrale Frage, über die Sandra Maischberger mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas spricht. Die SPD-Politikerin wird in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Demokratie ist anstrengend. Sie muss immer wieder aufrechterhalten werden."

Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Julia Klöckner von der CDU diskutieren über das Bürgergeld und die Kindergrundsicherung - zwei Themen, über die die Politik aktuell streitet. Von der CDU gibt es immer wieder Kritik am Bürgergeld in seiner jetzigen Form. Um die Kindergrundsicherung ist ein Streit zwischen Familienministerin Lisa Paus von den Grünen und der FDP entbrannt. Die FDP fordert Änderungen am Gesetzentwurf, was Paus aber ablehnt.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" lief gestern am 10.4.24 etwas später als gewohnt in der ARD: Um 23 Uhr begann die Sendung. Parallel zur Übertragung im Free-TV gab es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 10.4.24 gibt es gleich drei Wiederholungen im Fernsehen. Sie laufen auf verschiedenen Sendern zu sehr unterschiedlichen Uhrzeiten.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 805:

10.04.2024, 23.00 Uhr: ARD

11.04.2024, 03.20 Uhr: ARD

11.04.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

12.04.2024, 00.45 Uhr: 3Sat

Die "Maischberger"-Folgen lassen sich außerdem immer in der Mediathek der ARD nachholen. Dort gibt es die Episoden im Online-Stream.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft neuerdings dreimal in der Woche in der ARD: montags, dienstags und mittwochs. In der Regel werden die Folgen ab 22.50 Uhr ausgestrahlt. Es kann aber immer wieder Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle geben. So sind die nächsten angekündigten Sendetermine auch nicht ganz regelmäßig:

10.04.2024, 23 Uhr

15.04.2024, 22.20 Uhr

16.04.2024, 22.50 Uhr

17.04.2024, 22.50 Uhr

22.04.2024, 22.20 Uhr

23.04.2024, 22.50 Uhr

24.04.2024, 22.50 Uhr

30.04.2024, 22.50 Uhr

07.05.2024, 22.50 Uhr

08.05.2024, 22.50 Uhr

14.05.2024, 22.50 Uhr

15.05.2024, 22.50 Uhr

(sge)