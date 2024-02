"Maischberger" gestern am 14. Februar 2024: Das waren Gäste und Thema

Sieben Gäste nahmen sich bei "Maischberger" gestern am 14. Februar 2024 aktuelle Themen vor. Hier erfahren Sie, wer dabei war und worum es ging.

" Maischberger" gestern Abend am Valentinstag 2024 drehte sich nicht um die Liebe, sondern um zwei ganz andere Themen. Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung, die am 14. Februar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen war.

Dabei geht es nicht nur um das Thema und die Gäste von Sandra Maischberger. Sie erfahren auch das Wichtigste rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 14. Februar 2024

In der aktuellen Sendung war unter anderem Karl Lauterbach mit dabei. Hier bekommen Sie die Übersicht über alle Gäste bei "Maischberger" gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Karl Lauterbach ( SPD ): Bundesgesundheitsminister

Bundesgesundheitsminister Uwe Janssens : Intensivmediziner und Chefarzt

Intensivmediziner und Chefarzt Frederik Pleitgen : CNN -Kriegsreporter

-Kriegsreporter Boris Bondarew : ehemaliger russischer UN-Diplomat

ehemaliger russischer UN-Diplomat Urban Priol : Kabarettist

Kabarettist Helene Bubrowski : stellvertretende Chefredakteurin von Table.Media

stellvertretende Chefredakteurin von Table.Media Nikolaus Blome : Leiter des Politikressorts von RTL / n-tv

Thema bei "Maischberger" gestern am 14. Februar 2024

In der Diskussion zwischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Chefarzt Uwe Janssens ging es um die Klinikreform. Lauterbach wurde in der Ankündigung zur aktuellen Talkshow-Ausgabe vom Sender so zitiert: "Ich glaube nicht, dass 2024 das Jahr des Krankenhaussterbens sein wird. Das halte ich für ausgeschlossen". Intensivmediziner Janssens klang da anders: "Auch mit der Krankenhausreform ist völlig klar, dass Krankenhäuser dicht machen werden, das ist nicht abzuwenden."

Außerdem ging es in der "Maischberger"-Sendung vom 14. Februar 2024 um den Krieg in der Ukraine und das Putin-Interview von Tucker Carlson. Es diskutierten der CNN-Kriegsreporter Frederik Pleitgen und der ehemalige russische UN-Diplomat Boris Bondarew miteinander.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Urban Priol, Helene Bubrowski und Nikolaus Blome waren als Kommentatoren dabei. Sie begleiteten die Diskussionen und ordneten sie ein.

Lesen Sie dazu auch





"Maischberger" gestern: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" lief gestern am 14. Februar 2024 zur gewohnten Sendezeit um 22.50 Uhr in der ARD. Zeitgleich wurde auf der Seite des Senders ein Live-Stream angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die "Maischberger"-Sendung vom 14. Februar 2024 verpasst hat, hat viele Möglichkeiten, sie nachzuholen: Es laufen vier Wiederholungen im Fernsehen.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 792:

14.02.2024, 22.50 Uhr: ARD

15.02.2024, 00.30 Uhr: WDR

15.02.2024, 03.20 Uhr: ARD

15.02.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

16.02.2024, 02.00 Uhr: 3Sat

Unabhängig von der TV-Ausstrahlung stehen die "Maischberger"-Folgen auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung bereit und lassen sich dort im Online-Stream sehen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" wird meistens am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD gezeigt. Für die nächsten Wochen sind regelmäßige Sendetermine angekündigt, auch wenn die nächste Folge etwas später beginnt:

14.02.2024, 22.50 Uhr

20.02.2024, 23.05 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

(sge)