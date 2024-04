"Maischberger" gestern am 17.4.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" gestern am 17.4.24 diskutierten die Gäste über aktuelle Themen. Hier erfahren Sie, wen Sandra Maischberger im Studio hatte und worum es ging.

Als Sandra Maischberger gestern Abend auf Sendung ging, hatte sie sechs Gäste im Studio. Sie diskutierten über zwei verschiedene Themen.

Welche Gäste waren bei "Maischberger" am 17.4.24 dabei und um welche Themen ging es? Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Sendung, die etwas später als gewohnt in der ARD lief. In diesem Artikel geht es auch um den Sendetermin, die Übertragung und die Wiederholung im TV oder im Stream.

"Maischberger": Gäste gestern am 17.4.24

Politiker, Journalisten, ein Schauspieler und ein ehemaliger Spitzenmanager - so setzte sich die Runde der Gäste bei "Maischberger" gestern Abend zusammen. Hier bekommen Sie die Übersicht über die Teilnehmer der Diskussionen, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Gesine Schwan ( SPD ): Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission

Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission Roderich Kiesewetter ( CDU ): Außenpolitiker

Außenpolitiker Heinrich von Pierer : ehemaliger Spitzenmanager

ehemaliger Spitzenmanager Hannes Jaenicke : Schauspieler

Schauspieler Hannah Bethke : Welt-Journalistin

Welt-Journalistin Matthias Deiß : stellvertretender Leiter des ARD -Hauptstadtstudios

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Maischberger" gestern am 17.4.24

In der Diskussion zwischen der SPD-Politikerin Gesine Schwan und dem CDU-Politiker Roderich Kiesewetter ging es um die Frage, welche Rolle Deutschland bei der Verteidigung der Ukraine spielt. Schwan wurde in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Bei jeder Waffenlieferung muss mitüberlegt werden, ob sie eine nicht mehr steuerbare Eskalation des Krieges begünstigt oder nicht." Von Kiesewetter heißt es hingegen: "Wir müssen den Krieg eindämmen, bevor er sich ausweitet - mit deutlich mehr Waffen- und Munitionslieferungen."

Außerdem spricht Sandra Maischberger mit dem ehemaligen Spitzenmanager Heinrich von Pierer darüber, wie abhängig die deutsche Wirtschaft von China ist. Der Sender zitiert ihn so: "Die Ampel hat bei der Energiewende das Thema CO2-Reduzierung in den Mittelpunkt gestellt und bei ihrer Wirtschaftspolitik vieles vernachlässigt."

Der Schauspieler Hannes Jaenicke, die Journalistin Hannah Bethke und der Journalist Matthias Deiß begleiten die Sendung und kommentieren die Gespräche.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" startete gestern am 17.4.24 ein paar Minuten später als gewohnt um 23 Uhr. Dann war die Talkshow nicht nur im Free-TV in der ARD zu sehen, sondern auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 17.4.24 wird dreimal im Fernsehen wiederholt. Die Wiederholungen laufen dabei in der ARD, auf tagesschau24 und auf 3Sat.

Das sind damit alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 808:

18.04.2024, 03.20 Uhr: ARD

18.04.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

19.04.2024, 00.40 Uhr: 3Sat

Alle Folgen von "Maischberger" lassen sich außerdem online im Stream nachholen. Sie werden in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft seit Kurzem dreimal in der Woche: am Montag, am Dienstag und am Mittwoch. Meistens beginnt die Talkshow dabei um 22.50 Uhr, es kann wie bei der aktuellen Folge aber zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Außerdem gibt es immer wieder Wochen, in denen "Maischberger" ausfällt. Auch bei den nächsten Sendeterminen gibt es solche Tage:

17.04.2024, 23.00 Uhr

22.04.2024, 22.20 Uhr

23.04.2024, 22.50 Uhr

24.04.2024, 22.50 Uhr

30.04.2024, 22.50 Uhr

07.05.2024, 22.50 Uhr

08.05.2024, 22.50 Uhr

14.05.2024, 22.50 Uhr

15.05.2024, 22.50 Uhr

(sge)