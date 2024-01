"Maischberger" gestern am 23. Januar 2024: Das waren Gäste und Thema

Bei "Maischberger" gestern am 23. Januar 2024 waren sechs Gäste dabei - unter anderem Cem Özdemir zu den Bauernprotesten. Das sind die Infos zur Sendung.

Als Sandra Maischberger gestern mit ihrer Talkshow auf Sendung ging, hatte sie sechs Gäste im Studio. Mit ihnen sprach die Moderatorin über mehr als nur ein Thema.

Wer war dabei und worum ging es? Hier finden Sie die Infos zur Sendung, die am 23. Januar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist. Dabei erfahren Sie das Wichtigste rund um Gäste, Thema, Übertragung, Wiederholung und Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 23. Januar 2024

Um welche Themen es ging, erfahren Sie weiter unten. Hier geben wir erst einmal einen Überblick über die Gäste von "Maischberger" gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Cem Özdemir (Grüne): Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Tino Chrupalla ( AfD ): Fraktionsvorsitzender der AfD

Fraktionsvorsitzender der Olaf Sundermeyer : Investigativ-Journalist

Investigativ-Journalist Walter Sittler : Schauspieler

Schauspieler Sonja Zekri : Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung ( SZ )

Kulturkorrespondentin der ( ) Martin Machowecz : stellvertretender Chefredakteur der Zeit

Thema bei "Maischberger" gestern am 23. Januar 2024

Die Bauernproteste richten sich gegen die Politik der Ampel-Regierung - vor allem gegen die schrittweise Abschaffung der Förderung beim Agrardiesel. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir versteckt seinen Unmut nicht, dass er bei den Entscheidungen der Regierung nicht eingebunden gewesen sei. In der Ankündigung der aktuellen "Maischberger"-Sendung wird er so zitiert: "Das Problem an diesen Protesten ist: Hier ist etwas über die Landwirtschaft entschieden worden, wo die Landwirtschaft nicht konsultiert wurde, der zuständige Fachminister auch nicht."

An den Demos gegen Rechtsextremismus beteiligen sich Hunderttausende Menschen und protestieren dabei auch gegen die AfD. Bei "Maischberger" am 23. Januar 2024 diskutieren der Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, und Investigativ-Journalist Olaf Sundermeyer miteinander.

Der Schauspieler Walter Sittler, die SZ-Kulturkorrespondentin Sonja Zekri und der stellvertretende Zeit-Chefredakteur Martin Machowecz begleiten die Talkshow. Sie kommentieren die Diskussionen und ordnen sie ein.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" lief gestern am 23. Januar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD. Alternativ ließ sich die Sendung der Talkshow auch im Live-Stream auf der Seite des Senders sehen.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 23. Januar 2024 gibt es nicht nur eine Wiederholung, sondern zwei.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 788:

23.01.2024, 22.50 Uhr: ARD

24.01.2024, 01.50 Uhr: ARD

24.01.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Unabhängig von der Übertragung im Free-TV lassen sich alle "Maischberger"-Folgen in der Mediathek der ARD auch im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft meistens am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD -aber nicht immer. So fällt die Talkshow am 30. Januar, am 6. Februar und am 7. Februar aus. Das sind damit die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

23.01.2024, 22.50 Uhr

24.01.2024, 22.50 Uhr

31.01.2024, 22.50 Uhr

13.02.2024, 22.50 Uhr

14.02.2024, 22.50 Uhr

20.02.2024, 22.50 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

