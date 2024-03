"Maischberger" gestern am 5.3.24: Das waren die Gäste und das Thema

Die Gäste von Sandra Maischberger gestern am 5.3.24 nehmen sich akutelle Themen vor. Unter anderem ist Howard Carpendale dabei, der eine "Tragödie" beklagt.

Als Sandra Maischberger gestern Abend auf Sendung geht, hatte sie unter anderem einen Ministerpräsidenten und einen Musik-Star im Studio. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 5.3.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft.

Hier geht es nicht nur um die Themen und die Gäste bei "Maischberger", sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die weiteren Sendetermine, bei denen es bald eine Änderung gibt.

"Maischberger": Gäste gestern am 5.3.24

Insgesamt sind fünf Gäste bei "Maischberger" gestern Abend dabei. Das sind die Teilnehmer der Gespräche, wie der Sender sie angekündigt hat:

Hendrik Wüst ( CDU ): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Ministerpräsident von Howard Carpendale : Sänger und Entertainer

Sänger und Entertainer Jürgen Becker : Kabarettist

Kabarettist Yasmine M'Barek : Redakteurin von Zeit Online

Redakteurin von Michael Bröcker : Chefredakteur von Table.Media

Thema bei "Maischberger" gestern am 5.3.24

Im ersten Gespräch redet Sandra Maischberger mit Hendrik Wüst. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen rechnet dabei als CDU-Politiker mit der Ampel-Regierung ab. In der Ankündigung zur Sendung wird er so zitiert: "Aktuell habe ich den Eindruck, dass Olaf Scholz mit seiner Ampel nicht klarkommt. Er macht den Ländern Zusagen, die dann in der Koalition wieder aufgebrochen werden."

Außerdem war Musik-Star Howard Carpendale bei "Maischberger" zu Gast. Er spricht über seine Erfolge und Krisen. Und auch zur US-Wahl 2024 hat er etwas zu sagen. In der Ankündigung zur Talkshow heißt es von ihm: "Wenn Biden die Wahl gewinnt, wird Trump die Wahl anfechten, und wenn Trump gewinnt, haben wir Trump." Und weiter: "Es ist eine Tragödie, dass es auf diese beiden alten weißen Männer hinausläuft."

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" lief gestern am 5.3.2024 ab 22.50 Uhr in der ARD. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV gibt es kostenlos einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 5.3.24 lässt sich zweimal im Fernsehen nachholen. Dabei läuft eine Wiederholung mitten in der Nacht und die andere zur besten Sendezeit. Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge mit der Nummer 797:

05.03.2024, 22.50 Uhr: ARD

06.03.2024, 01.50 Uhr: ARD

06.03.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Die Wiederholung zur Talkshow gibt es außerdem in der Mediathek der ARD. Dort lässt sich "Maischberger" im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft aktuell immer dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD. Rund um Ostern 2024 geht die Talkshow in eine Pause und kehrt dann mit einer Änderung zurück: Ab dem 8. April wird sie auch montags und damit dreimal in der Woche zu sehen sein. Diese Sendetermine wurden bisher angekündigt:

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

08.04.2024, 22.35 Uhr

09.04.2024, 23.05 Uhr

10.04.2024, 22.50 Uhr

(sge)