"Maischberger" gestern am 19. März 2024: Gäste und Thema

Bei "Maischberger" diskutieren gestern am 19. März 2024 sechs Gäste über zwei unterschiedliche Themen. Wer ist im Studio zu Gast und worum geht es genau?

Gestern am 19.3.24 stand wieder eine neue Ausgabe der Talkshow " Maischberger" auf dem Programm. Wie immer hat sich Gastgeberin Sandra Maischberger Gäste aus Politik und Kultur eingeladen, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Die Talkerin widmet sich in der gestrigen Sendung neben der Bundesregierung auch einem außenpolitischen Thema.

Wie lauten die Themen in der neuen Ausgabe von "Maischberger"? Welche Gäste geben im Studio ihre Meinung ab? Alle Infos rund um Thema und Gäste bei "Maischberger" am 19. März 2024 haben wir hier für Sie.

"Maischberger": Gäste gestern am 19.3.24

Bevor wir ihnen verraten, worum genau es gestern bei "Maischberger" gehen wird, haben wir hier erst einmal die sechs Gäste der gestrigen Ausgabe für Sie:

Steffi Lemke (Bündins90/Grüne): Bundesumweltministerin

(Bündins90/Grüne): Bundesumweltministerin Alexander Dobrindt , ( CSU ): Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag

, ( ): Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Rüdiger von Fritsch : Langjähriger deutscher Botschafter in Russland

Langjähriger deutscher Botschafter in Walter Sittler : Schauspieler

Schauspieler Kristina Dunz : stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des RND

stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des RND Christoph Schwennicke: Mitglied der Chefredaktion von t-online

Thema bei "Maischberger" gestern am 19.3.24

In der gestrigen Talkrunde widmen sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt der Frage, ob sich Regierung und Union im Dauerstreit befinden. Es soll unter anderem um die Themen Migration, Wirtschaft und Klimaschutz gehen. Während Steffi Lemke der Meinung ist, dass das Klima innerhalb der Ampel-Koalition besser als ihr Ruf sei, ist Alexander Dobrindt davon überzeugt, dass innerhalb der Ampel das gegenseitige Misstrauen regiere.

Darüber hinaus soll es auch um die Wahlen in Russland gehen. Putin beginnt nach einer Scheinwahl in Russland seine fünfte Amtszeit. Laut dem ehemaligen Botschafter Rüdiger Fritsch müsse das Regime nun den Unmut der Bevölkerung fürchten. Die aktuelle Situation nach der "Wahl" in Russland kommentieren auch Walter Sittler, Kristina Dunz und Chrstoph Schwennicke.

"Maischberger": Übertragung gestern im TV und Live-Stream

Die neueste "Maischberger"-Ausgabe vom 19. März 2024 läuft von 22.50 bis um 0.05 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV wird die Talkshow auch parallel im Live-Stream auf der Seite des Senders gezeigt.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die aktuelle Sendung von "Maischberger" vom 19. März 2024 wird zweimal im Fernsehen wiederholt - einmal nur wenige Stunden nach der Erstausstrahlung.

Der Termin der Erstausstrahlung und die Wiederholungstermine im Überblick:

19.03.2024, 22.50 Uhr: ARD

20.03.2024, 01.50 Uhr: ARD

20.03.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Neben der TV-Wiederholung haben Sie auch die Möglichkeit alle Folgen von "Maischberger" nach der Ausstrahlung in der Mediathek der ARD anzusehen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Maischberger läuft jede Woche am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD.

Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

08.04.2024, 22.35 Uhr

09.04.2024, 23.05 Uhr

10.04.2024, 22.50 Uhr

15.04.2024, 22.20 Uhr

16.04.2024, 22.50 Uhr

17.04.2024, 22.50 Uhr

(cgg)