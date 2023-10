"Maischberger" gestern am 11. Oktober 2023: Gäste und Thema

Bei "Maischberger" gestern am 11. Oktober 2023 war Robert Habeck einer der Gäste. Wer war noch dabei und um welches Thema ging es? Das sind die Infos.

Bei " Maischberger" gestern Abend ging es um verschiedene politische Themen. Im Mittelpunkt standen ein Gespräch zwischen Moderatorin Sandra Maischberger und Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Worum ging es genau und welche Gäste waren bei der Talkshow am 11. Oktober 2023 noch dabei? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Sendung, die ab 22.50 Uhr in der ARD läuft - auch rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 11. Oktober 2023

Das Thema beziehungsweise die Themen der Talkshow werden weiter unten genauer ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste von Sandra Maischberger gestern Abend, wie sie der Sender angekündigt hat:

Robert Habeck : Vizekanzler, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Vizekanzler, Bundesminister für und Klimaschutz Urban Priol : Kabarettist

Kabarettist Helene Bubrowski : politische Korrespondentin der FAZ

politische Korrespondentin der Susanne Gaschke : Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Thema bei "Maischberger" gestern am 11. Oktober 2023

Als großes Gespräch wurde für die aktuelle "Maischberger"-Sendung die Diskussion zwischen Sandra Maischberger und Robert Habeck angekündigt. Dabei spielt es auch eine Rolle, dass die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern und der Landtagswahl 2023 in Hessen die Parteien der Ampel-Regierung abgestraft haben. In der Ankündigung zur Talkshow wurde die Frage aufgeworfen, ob das die "Quittung für die grüne Energie- und Klimapolitik" war.

Es ging aber auch darum, wie sich die Wirtschaft wieder ankurbeln lässt und welche Rolle Deutschland künftig in der Weltpolitik einnehmen soll. Robert Habeck wurde bei der Ankündigung der "Maischberger"-Sendung so zitiert: "Die Dinge, die wir jetzt zu entscheiden haben, ergeben sich aus den Problemen der Wirklichkeit. Die wirtschaftliche Lage ist anstrengend, die Energiekrise drohte massiv zu sein. Die Klimakrise muss bewältigt werden."

Urban Priol, Helene Bubrowski und Susanne Gaschke begleiteten die Sendung. Sie waren die drei Gäste, die bei "Maischberger" am 11. Oktober 2023 erklärten, kommentierten und diskutierten.

"Maischberger": Übertragung gestern im TV und Live-Stream

"Maischberger" war gestern Abend von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV wurde auf der Seite des Senders kostenlos ein Live-Stream angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung von 11. Oktober 2023 gibt es nicht nur eine Wiederholung im Fernsehen, sondern gleich drei. Zwei davon laufen allerdings nachts.

Das sind die Sendetermine der Wiederholungen:

12.10.2023, 03.20 Uhr: ARD

12.10.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

13.10.2023, 00.40 Uhr: 3sat

Außerdem werden in der Mediathek der ARD alle Folgen von "Maischberger" nach der Ausstrahlung zur Verfügung gestellt. Unabhängig von einer Sendezeit lassen sie sich dort im Online-Stream schauen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" geht laut Programmankündigung der ARD zwischen dem 18. Oktober und dem 7. November in eine kleine Pause. In der kommenden Woche läuft die Sendung aber wie gewohnt am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr.

Das sind die angekündigten Sendetermine:

11.10.2023, 22.50 Uhr

17.10.2023, 22.50 Uhr

18.10.2023, 22.50 Uhr

07.11.2023, 22.50 Uhr

08.11.2023, 22.50 Uhr

14.11.2023, 22.50 Uhr

15.11.2023, 22.50 Uhr

