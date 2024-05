"Markus Lanz" gestern am 22.5.24: Das waren die Gäste

Bei Markus Lanz ging es gestern, am 22. Mai 2024, um die "Politik der Zukunft" in Deutschland. Wir haben alle Infos rund um Gäste, Thema und Übertragung.

Markus Lanz ging auch gestern am Mittwoch, den 22. Mai 2024, wieder im ZDF auf Sendung. Seine bereits langjährige Talkshow läuft dreimal pro Woche, sofern gerade keine Sommer- oder Winterpause ansteht. Auch diese Woche waren wieder mehrere Gäste als Experten in die Show eingeladen. Hierbei handelt es sich meist um bekannte Menschen aus Politik, Medien, Wissenschaft oder auch Gesellschaft.

Der Polit-Talk wird erst spät abends übertragen, so auch gestern: Von 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr erfolgte die Ausstrahlung im TV über das ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen, gibt es es auch online einen Live-Stream des ZDF, wo die Show mitverfolgt werden kann. Der Stream läuft über die Mediathek, worüber auch hinterher die Möglichkeit besteht, die ganze Folge in der Wiederholung zu sehen.

Wenn Sie erfahren möchten, wer gestern als Gast eingeladen war und über welche Themen diskutiert wurde, dann sind Sie hier richtig. In diesem Artikel informieren wir Sie über alle Infos rund um Thema und Gäste der TV-Show.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 22. Mai

In der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" waren mehrere junge Politikerinnen und Politiker zu Gast. Auf dieser Grundlage wurde in der Sendung über die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands diskutiert. Themen wie die Schuldenbremse, Arbeits- und Sozialpolitik sowie die Wehrpflicht - vieles, was die Zukunft und ihre Auswirkungen vor allem auf die jüngeren Generationen betrifft, wurden angesprochen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 22. Mai

Diese vier Gäste waren gestern Abend bei "Lanz" zu Gast:

Johannes Winkel, JU-Vorsitzender

Der junge Jurist erklärte, warum er für die Einführung einer Kontingentwehrpflicht ist. Zudem schilderte er seine Vision eines zukunfts- und wettbewerbsfähigen Deutschlands.

Philipp Türmer, Juso-Vorsitzender

Der Sozialdemokrat forderte mit Blick auf die Kluft zwischen Arm und Reich eine progressivere Erbschaftssteuer. Er erklärte außerdem, warum die Schuldenbremse ausgesetzt werden sollte.

Franziska Brandmann, Junge Liberale-Vorsitzende

Die Politologin und Unternehmerin unterstützt den wirtschaftspolitischen Kurs ihrer Mutterpartei, der FDP: "Die Schuldenbremse ist Generationengerechtigkeit", meint Brandmann.

Svenja Appuhn, Grüne Jugend-Co-Chefin

Die derzeitige Medizinstudentin sprach über die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Konzepte ihrer Organisation und kritisierte dabei auch die Bundesregierung: "Die Ampel macht eine unsoziale Politik."