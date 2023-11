"Markus Lanz" gestern am 16. November 2023: Das waren die Gäste

Talkmaster Markus Lanz lud erneut zum Gespräch im ZDF. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Folge am 16. November 2023.

Der späte Abend im ZDF ist fest in der Hand von Journalist und Moderator Markus Lanz - zumindest drei Mal die Woche, denn meistens läuft seine gleiche Talksendung dienstags, mittwochs und donnerstags. So auch am gestrigen Donnerstag, dem 16. November 2023.

Beginn der aktuellen Ausgabe war 23.15 Uhr, gezeigt wurde die Sendung im linearen TV-Programm des ZDF. Gleichzeitig bot der Sender auch die Möglichkeit, "Markus Lanz" im Online-Livestream zu verfolgen. Wer es gestern Abend nicht geschafft hat, pünktlich zu Sendungsbeginn vor dem Bildschirm zu sitzen, kann die Ausgabe außerdem in der ZDF-Mediathek nachholen.

Sie wollen wissen, worüber am gestrigen Abend bei "Markus Lanz" gesprochen wurde und wer eingeladen war? Hier gibt es alles rund um Gäste und Thema der Sendung am 16. November 2023.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 16. November 2023

In den meisten Fällen wird bei "Markus Lanz" pro Sendung ein aktuelles Thema von gesellschaftlicher Relevanz besprochen. Die gestrige Ausgabe stand erneut im Zeichen der jüngsten Eskalationen in Nahost, wobei sich die Diskussion vor allem um die Frage drehte, wie sich der Konflikt in Deutschland auswirkt.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 16. November 2023

Moderator Markus Lanz bestreitet den Abend nicht allein, sondern lädt sich im Regelfall drei bis vier weitere Gesprächspartner und -partnerinnen in seine Sendung ein, mit denen er das aktuelle Thema diskutiert. Für die Sendung am 16. November 2023 fiel die Wahl auf folgende Gäste:

Hanna Veiler, Studentin

Veiler ist Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion. Bei "Markus Lanz" erzählte sie vom Leben junger Jüdinnen und Juden in Deutschland. Außerdem berichtete sie vom Begegnungsprojekt "Meet a Jew", an dem sie seit 2018 teilnimmt.

Ivar Buterfas-Frankenthal

Buterfas-Frankenthal überlebte nur knapp den Nationalsozialismus. In der aktuellen Ausgabe von "Markus Lanz" erzählte er seine Familiengeschichte. Über die gegenwärtige Lage in Deutschland sagte er: "Es ist sehr unruhig auf Deutschlands Straßen – unruhiger als 1934".



Mehmet Can, Lehrer

Can ist als Lehrer am Campus Rütli in Berlin-Neukölln tätig und berichtete, inwiefern die aktuelle Entwicklung des Nahostkonflikts für Spannungen unter Schülern sorgt. Außerdem erläuterte Can, wie Antisemitismus im Unterricht besprochen wird.