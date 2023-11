"Markus Lanz" gestern am 1. November 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche lädt Markus Lanz von Dienstag bis Donnerstag Gesprächspartner in seine vormitternächtliche Talkshow ein. Hier kommen die Infos zur Sendung vom 1. November 2023.

An drei Abenden der Woche bittet der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen in seine nächtliche Talk-Runde. Häufig kommen Politiker und Medien-Leute zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch Wissenschaftler, Schauspielerinnen oder Sport-Asse zu Gast. Die Sendung wird in der Regel 45 Minute vor Mitternacht im ZDF gestartet. Aus programmtechnischen Gründen kann der Beginn sich aber auch verschieben - häufig sind es Sportereignisse, die Markus Lanz von seinem gewohnten Sendeplatz vertreiben. Gestern aber ging alles normal vonstatten: Die Übertragung begann um 23.15 Uhr und endete um 0.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

Üblicherweise bringt das ZDF die Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Sendung an diesen Tagen im traditionell-linearen Fernsehprogramm des Senders oder zeitgleich in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung wird ebenfalls angeboten: Das Video der gestrigen Ausgabe steht seit Donnerstag, 2. November 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbereit zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 1. November 2023

Gestern Abend ging es bei "Markus Lanz" vor allem um den Krieg Israels gegen die Hamas und die Lage in Nahost. Doch auch innenpolitische Themen werden zur Sprache kommen - beispielsweise der Antisemitismus in Deutschland.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 1. November 2023

Robert Habeck, Vizekanzler

Robert Habeck (Grüne) ist Bundeswirtschaftsminister. Er bezieht Stellung zum Nahost-Krieg und seiner kürzlichen Türkeireise. Außerdem beleuchtet er die deutsche Wirtschafts- und Migrationspolitik.



Giovanni di Lorenzo, Journalist

Giovanni di Lorenzo ist Chefredakteur der Zeit. Er analysiert das Wirken Habecks und dessen Politikstil. Darüber hinaus sind der wachsende Antisemitismus in Deutschland und die Spaltung der Gesellschaft seine Themen.



Florence Gaub, Politologin

Florence Gaub ist Sicherheitsexpertin beim NATO Defense College. Sie analysiert die israelische Bodenoffensive in Gaza und die Rolle Deutschlands in dem Konflikt.



Deborah Feldman, Schriftstellerin

Deborah Feldman ist jüdische Amerikanerin. Sie gehört zu den Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen eines offenen Briefes, in dem beispielsweise Verbote öffentlicher Versammlungen kritisiert werden, die sich mit der Lage in Nahost befassen.