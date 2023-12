Markus Lanz" gestern am 20. Dezember 2023: Das waren die Gäste

Jede Woche bittet Markus Lanz von Dienstag bis Donnerstag Gesprächspartner in seine späte Talkshow. Hier kommen die Infos zur Sendung vom 20. Dezember 2023.

Dreimal jede Woche bittet der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Bereichen in seine abendlicheTalk-Runde. Häufig kommen dabei Politiker und Medien-Leute zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch wissenschaftliche Koryphäen, Schauspielerinnen oder Sport-Stars zu Gast. Die Sendung startet normalerweise 45 Minuten vor Mitternacht im ZDF. Aus programmtechnischen Gründen kann sich der Beginn aber auch nach vorn oder hinten verschieben - nicht selten sind es Sportereignisse, die Markus Lanz von seinem gewohnten Sendeplatz verdrängen. Gestern am 20. Dezember gab es eine solche Ausnahme: Die Übertragung begann schon um 22.55 Uhr. Sie endete um 0.15 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

In der Regel sendet das ZDF seine Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Übertragung an diesen Tagen ganz herkömmlich im linearen TV des Senders oder simultan in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung ist auch im Angebot: Das Video der gestrigen Ausgabe ist ab Donnerstag, 21. Dezember 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders zum Abruf bereit.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 20. Dezember 2023

Gestern Abend ging es bei Markus Lanz und seinen Gästen um innenpolitische Themen - hauptsächlich um die prekäre Situation auf dem Wohnungsmarkt und die Krise der Bauwirtschaft.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 20. Dezember 2023

Klara Geywitz, Politikerin

Klara Geywitz (SPD) ist Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie nimmt Stellung zur angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, der Krise im Bausektor und der Förderung des seriellen Bauens.



Roman Pletter, Journalist

Roman Pletter ist Leiter des Zeit-Wirtschaftsressorts. Er stellt fest, dass die Bundesregierung kaum einlösbare Versprechen mache und dadurch das Vertrauen in die Politik insgesamt nachhaltig beschädige.

Jan-Hendrik Goldbeck, Unternehmer

Jan-Hendrik Goldbeck ist geschäftsführender Gesellschafter eines Bau- und Immobilienunternehmens. Er hat einen Vorschlag, wie sich durch serielles Bauen schneller bezahlbarer Wohnraum schaffen ließe.



Matthias Bernt, Politologe

Matthias Bernt ist Leiter der Forschungsgruppe "Stadtentwicklungspolitik" am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung. Er beleuchtet die Ursachen der Wohnungs- und Baukrise.