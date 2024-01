"Markus Lanz" gestern am 25. Januar 2024: Das sind die Gäste

Jede Woche bittet Markus Lanz von Dienstag bis Donnerstag Gesprächspartner in seine späte Talkshow. Hier kommen die Infos zur Sendung vom 25. Januar 2024.

Dreimal jede Woche bittet der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Bereichen in seine späte Talk-Runde. Häufig kommen dabei Politikerinnen und Medien-Menschen zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch wissenschaftliche Asse, Schauspielerinnen oder Sport-Helden zu Gast. Die Sendung startet normalerweise 45 Minuten vor Mitternacht im ZDF. Aus programmtechnischen Gründen kann sich der Beginn aber auch nach vorn oder hinten verschieben - nicht selten sind es Sportereignisse, die Markus Lanz von seinem gewohnten Sendeplatz verdrängen. Gestern lief aber alles nach Plan: Die Übertragung begann um 23.15 Uhr und endete um 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

In der Regel sendet das ZDF seine Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Übertragung an diesen Tagen ganz herkömmlich im linearen TV des Senders oder simultan in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung ist auch im Angebot: Das Video der gestrigen Ausgabe steht seit Freitag, 26. Januar 2024, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders zum Abruf bereit.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 25. Januar 2024

Pisa, Lehrkräftemangel, Föderalismus - gestern Abend drehte sich bei Markus Lanz alles um die deutsche Bildungspolitik.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 25. Januar 2024

Bettina Stark-Watzinger, FDP

Bettina Stark-Watzinger ist Bundesbildungsministerin. Mit Bezug auf die peinlichen Ergebnisse der neuesten PISA-Studie äußert sie sich zu geplanten Maßnahmen in Sachen Chancengerechtigkeit und Lernerfolg.



Karin Prien, CDU-Vizevorsitzende

Karin Prien ist die Kultusministerin von Schleswig-Holstein. Sie beklagt den Lehrkräftemangel und die hohe Schulabbrecherquote. Außerdem äußert sie sich zur Bedeutung frühkindlicher Bildung und Sprachförderung.



Eva Quadbeck, Journalistin

Eva Quadbeck ist Chefredakteurin vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie durchleuchtet den deutschen Bildungsföderalismus und das Kompetenz-Gerangel zwischen Bund und Ländern.



Florian Fabricius, Schüler

Florian Fabricius ist Generalsekretär der Bundes-Schülerkonferenz. Er berichtet aus seinem schulischen Alltag und erläutert die dringlichsten Probleme und Wünsche der rund elf Millionen Schüler in Deutschland.