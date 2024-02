Markus Lanz lädt heute wieder in seine gleichnamige Talksendung ein. Die Gäste und das Thema am 6. Februar 2024.

Markus Lanz moderiert seit dem Jahr 2008 eine nach ihm benannte, politische Talkshow im ZDF. Seither gab es über 1700 Sendungen. Die Talkshow hat sich längst zu einer festen Marke etabliert und wird für gewöhnlich jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt. In jeder Ausgabe seiner Sendung begrüßt Lanz neue Gäste, mit denen er über aktuelle, geselllschaftlich relevante Themen diskutiert. Die Talkshow begann am Dienstag um 22.45 Uhr und wurde zeitgleich als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Hier erfahren Sie, welche Gäste am 6. Februar 2024 bei "Markus Lanz" zu Gast waren und über welche Themen gesprochen wurde.

"Markus Lanz" gestern am 6. Februar 2024: Das sind die Gäste

Folgende vier Gäste waren am Dienstag, dem 6. Februar 2024 bei "Markus Lanz" zugegen:

Tino Chrupalla , AfD-Co-Vorsitzender : Der rechtspopulistische deutsche Politiker erklärt die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Konzepte seiner Partei und spricht außerdem darüber, wie die AfD im Falle erfolgreicher Landtagswahlen im Osten Deutschlands regieren würde.

: Der rechtspopulistische deutsche Politiker erklärt die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Konzepte seiner Partei und spricht außerdem darüber, wie die im Falle erfolgreicher im Osten regieren würde. Franziska Klemenz : Klemenz ist Politik-Expertin bei "Table.Media“. Bei " Markus Lanz " analysiert sie am Dienstag das Wirken und die Rolle Chrupallas in der AfD .

ist Politik-Expertin bei "Table.Media“. Bei " " analysiert sie am Dienstag das Wirken und die Rolle Chrupallas in der . Claus Ruhe Madsen, CDU-Politiker: Madsen, seines Zeichens schleswig-holsteinischer Minister für Wirtschaft , Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, thematisiert in der Sendung die Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland .

Madsen, seines Zeichens schleswig-holsteinischer Minister für , Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, thematisiert in der Sendung die Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts . Lukas Rietzschel : Der Bestsellerautor, der hundert Menschen aus seiner Heimatstadt Görlitz und Umgebung interviewt und ein Theaterstück daraus gemacht hat, zeichnet ein Stimmungsbild. Sein Debüt-Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ erschien 2018.

Das Thema bei "Markus Lanz" am 6. Februar 2024

Bei "Markus Lanz" wurde am 6. Februar 2024 in erster Linie über die AfD, ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und ihre internen Strukturen gesprochen. Auch die gegenwärtige Lage in Deutschland wird thematisiert.

"Markus Lanz" am 6. Februar 2024 in der Wiederholung

Falls Sie die Ausstrahlung von "Markus Lanz" nicht im TV verfolgen konnten, besteht die Möglichkeit, sich die Sendung vom 6. Februar 2024 nachträglich in voller Länge in der ZDF-Mediathek anzuschauen.