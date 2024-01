"Markus Lanz" gestern am 9. Januar 2024: Das sind die Gäste

Die Talkshow "Markus Lanz" ist zurück aus der Weihnachtspause. Was war das Thema gestern am 9. Januar 2024? Welche Gäste sind eingeladen?

Knapp drei Wochen war Moderator Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talksendung in eine Weihnachtspause entschwunden. Die gestrige Sendung war die erste im Jahr 2024, danach geht im gewohnten Rhythmus weiter: Immer dienstags, mittwochs und donnerstags erscheint eine neue Ausgabe der Gesprächssendung. Übertragen wird sie vom Sender ZDF. Man kann "Markus Lanz" also nicht nur im linearen TV verfolgen, sondern auch im Online-Livestream des Senders. Die gestrige Ausgabe der Sendung startete um 23.15 Uhr. Wem das zu spät ist, der hat im Nachgang noch die Möglichkeit, die Folge in der ZDF-Mediathek nachzuholen.

Worüber wurde gestern bei "Markus Lanz" gesprochen? Wer diskutierte mit? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 9. Januar 2024.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 9. Januar 2024

Das Thema der gestrigen Sendung ist aktuell überall in Deutschland präsent: Es geht um die Bauernproteste, die sich momentan auf zahlreichen Straßen und in vielen Städten der Bundesrepublik abspielen. Am Montag, dem 8. Januar 2024, begann die Protestwoche der Landwirte, einige andere Gewerke schlossen sich an. Bei "Markus Lanz" diskutieren die Gäste über die Verhältnismäßigkeit der Aktionen. Darüber hinaus werfen sie auch einen Blick auf die Haushaltspolitik der Ampel-Regierung, deren jüngste Sparmaßnahmen Auslöser der Proteste waren.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 9. Januar 2024

Meistens lädt Talkmaster Markus Lanz drei bis fünf Gäste ein, um über das Thema der Sendung zu sprechen. Am gestrigen Abend saßen vier Gäste mit ihm auf dem Podium, um zu diskutieren:

Ursula Weidenfeld, Journalistin

Weidenfeld ist sowohl Volkswirtin als auch freie Journalistin (sie arbeitet u.a. für den Spiegel). In ihrer Doppelfunktion beschreibt und erklärt sie das politische Ringen um einen verfassungskonformen Bundeshaushalt, welches sich in den letzten Woche abgespielt hat.

Anton Hofreiter, Politiker (B'90/Grüne)

Hofreiter nimmt als Grünen-Politiker Stellung zur Haushaltspolitik der Ampel-Regierung. Im Zuge dessen äußert er sich auch zu den aktuell andauernden Bauernprotesten. Darüber hinaus spricht er auch allgemein darüber, wie sein Blick auf den Zustand von Gesellschaft und Demokratie in Deutschland aktuell aussieht.



Sebastian Lakner, Agrarökonom

Lakner ist Professor der Universität Rostock. Bei "Markus Lanz" erklärt er, weshalb es die aktuellen Proteste der Landwirte nicht für verhältnismäßig hält. Im Gegenzug erläutert er auch, wie eine zukunftsfähige Agrarpolitik seiner Auffassung nach gestaltet werden sollte.



Henrik Wendorff, Biolandwirt

Der Biolandwirt ist seit 2019 Bauernpräsident in Brandenburg. Er äußert sich zur Frage, inwieweit er die aktuellen Bauernproteste als verhältnismäßig erachtet und erklärt, was die Landwirte politisch erreichen wollen.