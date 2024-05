"Markus Lanz" heute am 9. Mai 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt heute wieder in seine gleichnamige Talksendung ein. Die Gäste und das Thema am 9. Mai 2024.

Seit 2008 moderiert Markus Lanz eine nach ihm benannte, politische Talkshow im ZDF. Seither gab es bereits über 1700 Sendungen. Die Talkshow wird für gewöhnlich jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt. In jeder neuen Ausgabe seiner Sendung empfängt Lanz bekannte Gäste aus unterschiedlichen Bereichen, mit denen er über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen diskutiert.

Die Sendung beginnt heute am 9. Mai 2024 um 23 Uhr und endet voraussichtlich um 0.15 Uhr. Hier erfahren Sie, welche Gäste mit dabei sind und über welche Themen gesprochen wird.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 9. Mai 2024

In der Ausgabe von "Markus Lanz" am 9. Mai 2024 geht es unter anderem um den Umgang mit der zunehmenden Gewalt gegen Politiker und die Herausforderungen des Industriestandortes Deutschland. Auch die Themen Armutsgefährdung und Perspektivlosigkeit bei Kindern aus sozialschwachen Familien kommen in der Sendung zur Sprache.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 9. Mai 2024

Folgende Gäste sind heute am 9. Mai 2024 bei Markus Lanz im Studio zu Gast:

Stephan Weil , SPD-Politiker: Stephan Weil ist Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und nimmt bei " Markus Lanz " Stellung zur Debatte um die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates. Außerdem äußert er sich zum Umgang mit der zunehmenden Gewalt gegen Politiker.

, ist Ministerpräsident des Landes und nimmt bei " " Stellung zur Debatte um die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates. Außerdem äußert er sich zum Umgang mit der zunehmenden Gewalt gegen Politiker. Veronika Grimm , Ökonomin: Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm legt in der Sendung die Herausforderungen des Industriestandortes Deutschland dar. Darüber hinaus setzt sie sich kritisch mit dem sozialpolitischen Kurs der Bundesregierung auseinander.

, Die Wirtschaftsweise legt in der Sendung die Herausforderungen des Industriestandortes dar. Darüber hinaus setzt sie sich kritisch mit dem sozialpolitischen Kurs der auseinander. Bernd Siggelkow , Pastor: Bernd Siggelkow ist Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“. Er warnt im Rahmen der Talkshow vor Armutsgefährdung und Perspektivlosigkeit bei Kindern aus sozialschwachen und bildungsfernen Familien.

, ist Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“. Er warnt im Rahmen der vor Armutsgefährdung und Perspektivlosigkeit bei Kindern aus sozialschwachen und bildungsfernen Familien. Ursula Weidenfeld , Journalistin: Die Kolumnistin schreibt unter anderem für den "Spiegel" und analysiert die vielfältigen Konfliktlinien innerhalb der Koalitionäre FDP und SPD . "Die Performance der Ampel ist schlecht“, so das klare Urteil von Ursula Weidenfeld .

"Markus Lanz" am 9. Mai 2024 in der Wiederholung

Falls Sie die Ausstrahlung von "Markus Lanz" heute am 9. Mai 2024 nicht im TV verfolgen können, besteht die Möglichkeit, sich die Sendung nachträglich in voller Länge in der ZDF-Mediathek anzuschauen.