"Markus Lanz" gestern am 15. November 2023: Das waren die Gäste

Im ZDF diskutiert Markus Lanz über aktuelle gesellschaftliche Fragen. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste bei Markus Lanz am 15. November 2023.

Auch am gestrigen Mittwoch, dem 15. November 2023, zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der Gesprächssendung " Markus Lanz". Dreimal die Woche (dienstags, mittwochs und donnerstags) hat die Talkshow einen festen Platz im späten Abendprogramm des Senders. Die gestrige Ausgabe von "Markus Lanz" begann um 23.15 Uhr.

Verfolgen kann man die Sendung im linearen TV-Angebot des ZDF. Zusätzlich bietet der Sender auch die Möglichkeit, die Sendung online im ZDF-Livestream anzusehen. Wer die Sendung am gestrigen Abend nicht live verfolgen kontte, hat dank der ZDF-Mediathek auch die Möglichkeit, die Ausgabe nachzuholen.

Sie wollen wissen, worüber gestern bei "Markus Lanz" gesprochen wurde und wer dafür auf dem Podium saß? Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste bei "Markus Lanz" am 15. November 2023.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 15. November 2023

Im Normalfall diskutiert Markus Lanz mit seinen Gästen über ein aktuelles Thema von gesellschaftlicher Relevanz. In der gestrigen Sendung ging es um das bestimmende Thema der Stunde: die aktuelle Lage des Nahostkonflikts.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 15. November 2023

Für seine Gesprächsrunden lädt Moderator Markus Lanz im Regelfall drei bis vier weitere Gäste ein, mit denen er das Thema das Abends bespricht. Eingeladen werden Personen aus Medien, Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. In der Sendung am 15. November 2023 sah die Gästeliste folgendermaßen aus:

Serap Güler, CDU-Politikerin

Die Politikerin und Migrationsexpertin spricht bei "Markus Lanz" über den Nahostkonflikt. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Position muslimischer Gemeinden in Deutschland. Außerdem äußert sich Güler zum anstehenden Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten Erdoğan.



Yazan Abo Rahmie, Student

Der Student ist Deutsch-Palästinenser und kam 2015 nach Deutschland. Über seine Community berichtet er: "Es gibt Enttäuschung gegenüber der deutschen Politik, dass sie das Leid der Palästinenser nicht mit erwähnt."

Uwe Dziuballa, Gastronom

Der 58-Jährige betreibt ein koscheres Restaurant in Chemnitz. Bei "Markus Lanz" berichtet er, wie sich sein und das Leben anderer in Deutschland lebender Juden seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober verändert hat.



Khola Maryam Hübsch, Journalistin

Hübsch schildert, dass die überwältigende Mehrheit der Muslime von der Taten der Hamas schockiert wären. Gleichzeitig erklärt sie aber auch, warum sie trotzdem Verständnis für Pro-Palästina-Demos hat.