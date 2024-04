"Markus Lanz" heute am 18. April 2024: Das sind die Gäste

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz Gäste in seine nächtliche Talkshow. Hier kommen die Infos zur Ausgabe vom 18. April 2024.

Jede Woche präsentiert das ZDF an drei Abenden die Talkshow " Markus Lanz". Der Moderator empfängt dabei Gäste aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft in seinem Studio. Unter den Gesprächspartnern finden sich oft Politikerinnen, Forscher, Medienpersönlichkeiten und je nach Schwerpunkt der Sendung auch Filmstars, Autoren, zum Thema des Abends passende Expertinnen oder Sportler.

Die Sendung beginnt normalerweise kurz nach 23 Uhr und endet etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht. Gelegentlich wird der Beginn jedoch verschoben, insbesondere wenn wichtige Sportereignisse den regulären Sendeplatz von "Markus Lanz" einnehmen. In solchen Fällen kann der Start der Sendung erst kurz vor Mitternacht oder sogar noch später erfolgen. Für heute allerdings wird ein planmäßiger Beginn um 23.15 Uhr angekündigt. Die Sendung läuft bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Das ZDF strahlt "Markus Lanz" normalerweise dienstags, mittwochs und donnerstags aus. Die Zuschauer können die Sendung entweder im linearen TV-Programm des Senders oder zeitgleich im Livestream verfolgen. Außerdem wird die Sendung wiederholt: Das Video der heutigen Ausgabe ist ab Freitag, 19. April 2024, um 1 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 18. April 2024

Heute Abend dreht sich das Gespräch der Talkrunde bei Markus Lanz um Kriminalität, die Migrationspolitik und den Einfluss der iranischen Mullahs in Deutschland.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 18. April 2024

Herbert Reul, CDU-Politiker

Aus Anlass der jüngsten Veröffentlichung der Kriminalstatistik äußert sich der nordrhein-westfälische Innenminister zu den wachsenden Zahlen der Jugendkriminalität und gibt Einblicke in seine Standpunkte zur Innen- und Migrationspolitik.



Eva Quadbeck, Journalistin

Als Chefredakteurin des RedaktionsNetzwerks Deutschland analysiert sie die Ursachen für den Anstieg der Kriminalitätsraten und nimmt außerdem Stellung zu den Versäumnissen in der Integrationspolitik.



Eren Güvercin, Autor

Der Experte für den Islam beleuchtet den Einfluss des iranischen Regimes in Deutschland und erläutert, auf welche Weise die Interessen der Mullahs hierzulande vertreten werden.



Souad Lamroubal, Migrationsexpertin

Die erfahrene Beamtin einer Ausländerbehörde diskutiert die Herausforderungen und Belastungen, mit denen Ämter bei der Betreuung und Integration von Migranten konfrontiert sind.