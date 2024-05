"Markus Lanz" heute am 2. Mai 2024: Das sind die Gäste

Journalist Markus Lanz lädt heute Abend erneut zum TV-Gespräch. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste bei "Markus Lanz" am 2. Mai 2024.

In gewohnter Manier gibt es auch am heutigen Donnerstagabend eine neue Ausgabe der Talksendung " Markus Lanz". Journalist und Moderator Lanz lädt im Regelfall immer drei Mal die Woche zum Gespräch: Am Dienstag-, Mittwoch-, und Donnerstagabend gibt es jeweils eine neue Ausgabe der Sendung. Die Ausstrahlung übernimmt das ZDF, weshalb man "Markus Lanz" sowohl im linearen TV als auch online im ZDF-Livestream verfolgen kann.

Die Ausgabe von "Markus Lanz" am 2. Mai 2024 startet um 23.15 Uhr. Wer die Ausstrahlung der Sendung so spät abends nicht mehr live im Fernsehen verfolgen möchte, der hat auch die Möglichkeit, die Talkrunde im Nachgang anzusehen: In der ZDF-Mediathek steht die aktuelle Ausgabe nach der TV-Ausstrahlung noch eine Weile lang zum Abruf bereit.

Wer ist heute Abend neben Moderator Markus Lanz im Studio und worum geht es? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 2. Mai 2024.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 2. Mai 2024

Häufig drehen sich die Ausgaben von "Markus Lanz" im Schwerpunkt um ein größeres Thema, dass dann in seinen Einzelheiten diskutiert wird. In der Ausgabe am 2. Mai 2024 geht es allerdings um zwei verschiedene Themen: Zum einen wird die aktuelle Lage im Ukrainekrieg diskutiert und im Zuge dessen auch ein Stimmungsbild der russischen Bevölkerung gezeichnet. Zum anderen wird auch die jüngste Islamisten-Demo in Hamburg zum Thema gemacht.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 2. Mai 2024

Zwei bis fünf weitere Gäste nehmen im Normalfall neben Lanz im TV-Studio Platz. Bei den Eingeladenen handelt es sich meistens um Personen aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder den Medien. In der aktuellen Ausgabe am 2. Mai 2024 darf man folgende Gäste erwarten:

Sabine Adler, Osteuropa-Expertin

Adler ist Journalistin beim "Deutschlandfunk". Bei "Markus Lanz" erklärt sie, wie aus ihrer Sicht die aktuelle Stimmung in der Russischen Bevökerung aussieht. Im Zuge dessen spricht sie auch über die Lage russischer Oppositioneller.

Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker

Stegner spricht über die jüngste Islamisten-Demo in Hamburg und beleuchtet das Thema vor allem aus dem Blickwinkel der Meinungsfreiheit und Demokratiegefährdung. Außerdem äußert er sich zur aktuellen Entwicklung des Ukrainekrieges.