"Markus Lanz" heute am 23. Mai 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt heute, am 23. Mai 2024, wie fast jeden Donnerstag, zu seiner Talkshow ein. Die Gäste und das Thema der neuen Ausgabe verraten wir Ihnen hier.

Seit 2008 läuft die Polit-Talkshow " Markus Lanz" regelmäßig im ZDF. Der gleichnamige Moderator lädt in jeder Ausgabe neue Gäste in sein Studio ein, um mit ihnen über aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. Für gewöhnlich wird "Markus Lanz" dreimal pro Woche ausgestrahlt, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags, wobei die Sendetermine gelegentlich abweichen können.

Heute, am 23. Mai 2024, beginnt die Sendung um 23.00 Uhr und endet um 0.15 Uhr. Neben der TV-Übertragung im ZDF gibt es auch einen Livestream online, und die gesamte Folge kann in der Mediathek als Wiederholung angesehen werden.

Auch diese Woche sind wieder mehrere Experten aus Politik, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft zu Gast. Wenn Sie erfahren möchten, wer heute als Gast eingeladen ist und über welches Thema diskutiert wird, dann sind Sie hier richtig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Thema bei "Markus Lanz" heute am 23. Mai 2024

In der Sendung "Markus Lanz" am 23. Mai 2024 werden Themen wie die zukünftige Entwicklung des Sozialstaates und die Rolle der Kirche im gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert. Anlässlich des 75. Geburtstags des Grundgesetzes stehen außerdem die Wehrhaftigkeit der Demokratie, die Frage nach einer möglichen zunehmenden Verrohung der Gesellschaft und Deutschlands Rolle in der Welt im Mittelpunkt.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 23. Mai 2024

Folgende Gäste sind heute am 23. Mai 2024 bei "Lanz" im Studio zu Gast:

Franz Müntefering, Ex-SPD-Vorsitzender

Der ehemalige Vizekanzler spricht über die zukünftige Entwicklung des Sozialstaates und die Rolle der Kirche im gesellschaftlichen Zusammenhalt. Außerdem teilt er Erinnerungen an seine politischen Weggefährten.



Gerhart Baum, Ex-Bundesinnenminister

Zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes spricht der FDP-Politiker über die Wehrhaftigkeit der Demokratie, die zunehmende Verrohung der Gesellschaft und Deutschlands Rolle in der Welt.