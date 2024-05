"Maybrit Illner" heute am 2.5.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maybrit Illner" heute am 2.5.24 diskutieren fünf Gäste über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, wer in der ZDF-Talkshow dabei ist und worum es geht.

Wenn Maybrit Illner heute Abend auf Sendung geht, hat sie fünf Gäste im Studio - darunter bekannte Politiker. Über welches Thema wird diskutiert?

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Sendung von "Maybrit Illner" vom 2.5.24, die ab 22.15 Uhr im ZDF läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine der Talkshow.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 2.5.24

Drei Spitzenpolitiker, die DGB-Vorsitzende und ein bekannter Journalist - so setzt sich die Diskussionsrunde zusammen. Das sind die Gäste von "Maybrit Illner" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Christian Lindner ( FDP ): Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender

Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Yasmin Fahimi : Vorsitzende beim Deutschen Gewerkschaftsbund ( DGB )

Vorsitzende beim ( ) Carsten Linnemann ( CDU ): Generalsekretär

Generalsekretär Gabor Steingart : Journalist, Herausgeber von The Pioneer

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 2.5.24

"Blockierte Republik – verhindert die Ampel den Aufschwung?" - so lautet das Thema bei "Maybrit Illner" am 2.5.24. In der Ankündigung zur Sendung heißt es, dass FDP und Grüne die Probleme bei der Wirtschaft beide sehen, beim Vorgehen aber völlig andere Vorstellungen hätten. "Die einen wollen der Schuldenbremse an den Kragen, die anderen wollen an Bürgergeld, Rente und Kindergrundsicherung ran", schreibt der Sender. Einzig der Kanzler sehe Deutschland auf einem guten Weg und nehme die Klagen aus der Wirtschaft nicht ernst.

In der Diskussion soll es unter anderem um die Frage gehen, ob die Ampel-Regierung am Geld oder an der Ideologie scheitere. Und mit welchen Maßnahmen könnte die Wirtschaft wieder wachsen?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" ist am Donnerstag, 2.5.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die aktuelle "Maybrit Illner"-Folge 985 läuft noch ein zweites Mal im Fernsehen. Die TV-Wiederholung gibt es am Freitag ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Das sind damit die beiden TV-Sendetermine:

02.05.2024, 22.15 Uhr: ZDF

03.05.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Alle Folgen von "Maybrit Illner" werden außerdem in der Mediathek des ZDF veröffentlicht und lassen sich dort im Online-Stream sehen. Dort stehen die Sendungen auch mit Deutscher Gebärdensprache bereit.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Allerdings kommt es immer wieder vor, das Folgen ausfallen. So gibt es auch am 9. Mai keine Sendung - also an Christi Himmelfahrt 2024 bzw. Vatertag 2024. Am 23. Mai läuft die ZDF-Talkshow ebenfalls nicht. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

02.05.2024, 22.15 Uhr

16.05.2024, 22.15 Uhr

30.05.2024, 22.15 Uhr

06.06.2024, 22.15 Uhr

13.06.2025, 22.15 Uhr

(sge)