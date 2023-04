Partnertausch bei "Let's Dance" 2023: Wer tanzt in Show 6 mit wem?

Partnertausch bei "Let's Dance" 2023: Wer tanzt in der etwas anderen Live-Show 6 mit wem? Hier erfahren Sie alles über die neuen Tanzpaare.

Tanzbeben in Köln-Ossendorf? Die Medien überschlagen sich förmlich wegen eines schier unerhörten Vorgangs: Bei " Let's Dance" werden die bisherigen Paare brutal getrennt. Was ist mit dem alten Sport-Gesetz "Never change a winnig team"? Oder ist es gerade das? Manche Kollegen haben tatsächlich den Verdacht, dass der neue Stern am Tanzhimmel, Becker-Töchterlein Anna Ermakowa, einfach zu überragend sei, kampflos in Richtung "Dancing Star" 2023 enteile und dass die Show deshalb langweilig zu werden drohe. Wer schaut schon hinter die Stirn des Senders? Bei RTL gibt es jedenfalls keine Zufälle - das hat der Verfasser dieser Zeilen als Protagonist bei drei Jauch-Shows voll der Bewunderung lernen dürfen.

Diesen ersten Partnertausch in der Geschichte "Let's Dance" gab das Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski live am Ende der fünften Entscheidungsshow bekannt. RTL selbst berichtet, dass die Nachricht eine große "Gefühls-Achterbahn" aus dem Boden gestampft habe. Von "Verwunderung über Ratlosigkeit und Angst bis hin zum blanken Entsetzen" habe die Skala der Gefühle gereicht. Sogar Tränen - auf beiden Seiten - habe es gegeben! Inzwischen haben die Wogen sich aber anscheinend wieder geglättet, die Wut scheint verflogen. Und: Für Ratlosigkeit ist eh keine Zeit - es wird wieder trainiert. Wir liefern Ihnen jetzt völlig emotionslos die Paarungen von Folge 6 und schildern Ihnen anschließend, wie es vor dem großen Mix einmal ausgesehen hat.

Partnertausch bei "Let's Dance" 2023: Wer tanzt in Live-Show 6 mit wem?

RTL hat für Show Nr. 6 diese Teams verkündet:

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

tanzt mit Zsolt Sándor Cseke Ex-Handballprofi Mimi Kraus tanzt mit Ekaterina Leonova

tanzt mit Ekaterina Ex-Turnprofi Philipp Boy tanzt mit Christina Luft

tanzt mit Boris Beckers Tochter Anna Ermakova tanzt mit Christian Polanc

Tochter tanzt mit TV-Koch Ali Güngörmüs tanzt mit Patricija Ionel

tanzt mit Ionel Mentalist Timon Krause tanzt mit Isabel Edvardsson

tanzt mit Entertainer Knossi tanzt mit Mariia Maksina

Sharon Batiste tanzt mit Valentin Lusin

YouTuberin Julia Beautx tanzt mit Vadim Garbuzov

"Let's Dance" 2023 - Wer hat bisher mit wem getanzt?

In den ersten fünf Live-Shows bildeten die Promis zunächst mit einem Profi ein Tanzpaar - in Folge 6 änderte sich das und die Paare wurden durchgemischt. Wir führen hier nur diejenigen Promis auf, die nach dem Partnertausch von Folge 6 noch im Rennen sind:

Anna Ermakowa

Anna Ermakowa Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Anna Ermakowa tanzte zunächst mit Valentin Lusin, danach mit Christian Polanc.

Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi mit Tom Beck. Foto: Jens Kalaene, dpa

Chryssanthi Kavazi (im Bild mit ihrem Mann Tom Beck) tanzte zunächst mit Vadim Garbuzov, danach mit Zsolt Sándor Cseke.

Julia Beautx

Julia Beautx (bürgerlich Julia Willecke). Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Julia Beautx tanzte zunächst mit Zsolt Sándor Cseke, danach mit Vadim Garbuzow.

Sharon Battiste

Sharon Battiste Foto: René Lohse/RTL, dpa

Sharon Battiste tanzte zunächst mit Christian Polanc, danach mit Valentin Lusin.

Jens "Knossi" Knossala

Jens "Knossi" Knossala. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Knossi tanzte zunächst mit Isabel Edvardsson, danach mit Mariia Maksina.

Timon Krause

Timon Krause. Foto: RTL

Timon Krause tanzte zunächst mit Ekaterina Leonova, danach mit Isabel Edvardsson.

Philipp Boy

Philipp Boy. Foto: Soeren Stache, dpa

Philipp Boy tanzte zunächst mit Patricija Ionel, danach mit Christina Luft.

Ali Güngörmüs

Ali Güngörmüs. Foto: Bodo Marks, dpa

Ali Güngörmüs tanzte zunächst mit Christina Luft, danach mit Patricija Ionel.

Michael "Mimi" Kraus

Michael Kraus. Foto: Jens Wolf, dpa

Michael "Mimi" Kraus tanzte zunächst mit Mariia Maksina, danach mit Ekaterina Leonova.