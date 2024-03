"Polizeiruf 110" gestern aus Brandenburg: Lohnt sich "Schweine"?

Im "Polizeiruf 110" gestern (24.03.2024) aus Brandenburg müssen die Kommissare Luschke und Rogov erstmals gemeinsam einen Fall lösen. Im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird ein Anwalt erschossen. Lohnt sich "Schweine"?

"Schweine" heißt der " Polizeiruf 110 " gestern aus Brandenburg . Der Krimi lief am Sonntagabend (24.03.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

" gestern aus . Der Krimi lief am Sonntagabend (24.03.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Ein Anwalt wird mit einer Schussverletzung tot aufgefunden. Alexandra Luschke und Karl Rogov, die in diesem Fall zum ersten Mal gemeinsam ermitteln, müssen herausfinden, ob ein Konkurrent aus dem Verkehr gezogen wurde oder eine Jagd aus dem Ruder gelaufen ist.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum "Polizeiruf 110" gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" gestern (24.03.2024) aus Brandenburg im Schnellcheck

Auf der deutschen Seite der Oder wird Leon Herne, der Teil einer Jagdgesellschaft war, mit einer Schussverletzung tot aufgefunden. Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) müssen in diesem Fall zum ersten Mal zu zweit ermitteln, Kommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) weilt auf Fortbildung. Die Kommissare folgen einer Spur durch den Wald auf die polnische Seite, wo die Jagd-Gruppe nächtigte. Hier trifft Rogov auf den stark alkoholisierten Konstantin Richtmann (Nicolas Handwerker). Der Dritte im Bunde Daniel Pillokat (Marius Ahrendt) ist, wie sich herausstellt, verschwunden. Richtmann verzichtet auf den anwaltlichen Beistand seines Vaters und Patriarchen, Dr. Albrecht Richtmann (Bernhard Schütz), in dessen Kanzlei die drei arbeiten und sich einen harten Konkurrenzkampf liefern.

Luschke und Rogov ermitteln: Auf der deutschen Seite der Oder wird Leon Herne nach einem Jagdausflug mit einer Schussverletzung tot aufgefunden. Foto: Christoph Assmann, rbb

Auch Jagdleiter Marek Kulesza (Piotr Witkowski), verantwortlich für die Jagdgesellschaft, hat kein Alibi für die Tatzeit. Er hatte die Jagd abgebrochen, weil sich die drei Anwälte im Wald wie Gutsherren aufführten und sich in keiner Weise um die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest scherten. Rogov und Luschke haben es mit Verdächtigen zu tun, die sich ihrer Rechte sehr wohl bewusst sind. Sie müssen herausfinden, ob ein Konkurrent aus dem Verkehr gezogen wurde oder eine Jagd aus dem Ruder gelaufen ist. Erst als Rogov zusammen mit der Hospitantin Viola Reusch (Johanna Asch) aus dem deutsch-polnischen Kommissariat Swiecko am Tatort einen überraschenden Fund macht, fügen sich die Puzzleteile zusammen.

"Polizeiruf" Kritik: Lohnt es sich, bei "Schweine" einzuschalten?

Die Story im "Polizeiruf 110" lahmt leider. Ständig muss die Musik Spannung vortäuschen, die es nicht gibt. Und die Figurenkonstellation der Juristen stammt aus der Grabbelkiste der Krimi-Versatzstücke. Der rbb hält sich zugute, dass diese Polizeiruf-Folge "Schweine" die erste ist, deren Drehbuch aus einem "Writers Room" stammt, also von einem Schreiberteam. Das mag zwar künstlerisch der letzte Schrei sein, bleibt in diesem Fall aber eher im kreativen Unterholz stecken, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Polizeiruf-Kolumne.

Dr. Albrecht Richtmann (Bernhard Schütz) fordert die beiden Top-Anwälte seiner Kanzlei, seinen Sohn Konstantin Richtmann (Nicolas Handwerker) und dessen Freund Daniel Pillokat (Marius Ahrendt) zur Jagd heraus. Foto: Christoph Assmann, rbb

Schauspi eler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" gestern aus Brandenburg

Alexandra Luschke: Gisa Flake

Karl Rogov: Frank Leo Schröder

Dr. Albrecht Richtmann : Bernhard Schütz

: Konstantin Richtmann : Nicolas Handwerker

: Daniel Pillokat : Marius Ahrendt

: Marek Kulesza : Piotr Witkowski

: Agata Jankowska : Izabela Baran

: Izabela Baran Viola Reusch : Johanna Asch

: Karol Pawlak : Robert Gonera

: Marian Kaminski : Tomek Nowicki

: Tomek Nowicki Wiktor Krol : Klaudiusz Kaufmann

"Polizeiruf 110" gestern: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Tomasz E. Rudzik führte Regie bei "Polizeiruf 110: Schweine" und erstellte das Drehbuch gemeinsam mit Seraina Nyikos, Lucas Flasch und Mike Bäuml. Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

"Polizeiruf 110" Kommissare: Ross, Luschke und Rogov ermitteln in Brandenburg

Im "Polizeiruf 110" aus Brandenburg blieb zuletzt kein Stein auf dem anderen: Von 2015 bis 2022 ermittelte Lucas Gregorowicz als Adam Raczek im deutsch-polnischen Grenzgebiet, zunächst an der Seite von Maria Simon alias Olga Lenski. In "Monstermutter" schlüpft Simon Anfang 2021 nach zehn Jahren und 18 Fällen letztmalig in die Rolle der Kriminalhauptkommissarin. Raczek bekam mit Vincent Ross (André Kaczmarczyk) einen neuen Kollegen zur Seite gestellt. Nach drei gemeinsamen Fällen war Ende 2022 aber bereits wieder Schluss für das ungleiche Duo. Lucas Gregorowicz verließ den "Polizeiruf 110" .

Mit Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) bekommt Ross schnell zwei neue Kollegen an die Seite gestellt. Die drei Ermittler könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein: Vincent Ross kommt als Kriminalkommissaranwärter frisch von der Polizeischule und bringt seine ganz eigenen Weltansichten und Arbeitsmethoden mit. Ross ist queer und trägt auch mal Rock - und ermittelt mit Feingefühl, Ausgeglichenheit und Ruhe. Alexandra Luschke ist es gewohnt, dass ihr bisheriger Chef den Ton angibt und die Entscheidungen trifft - die respektvolle Zusammenarbeit mit Ross ist für sie eine völlig neue Erfahrung. Rogov hingegen muss seinen Platz im Team erst noch finden. Eigentlich stand er bereits am Ende seiner beruflichen Laufbahn und war froh, wenn er in seiner kleinen Dienststelle seine Ruhe hatte.