Tatort-Kritik zu "Am Tag der wandernden Seelen" aus Berlin: "Herausragend gespielter Krimi"

Die Tatort-Kritik zu "Am Tag der wandernden Seelen" aus Berlin: Harter Fall mit verstörendem Verbrechen und einem besonderen Blick auf Kommissar Karow. Die Pressestimmen.

Im Tatort heute (05.05.2024) aus Berlinmachen Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) einen grausigen Fund: einen verstörenden Folterkeller im Haus eines Toten. Eine Spur führt zur vietnamesischen Community der Hauptstadt. Damit bewegt sich der Tatort zwischen menschlichen Abgründen und Spiritualität. Allein schon diese starken Kontraste machen die Folge interessant, auch wenn sie sich stellenweise in die Länge zieht. Regisseurin Mira Thiel geht immer wieder auf die vietnamesische Lebenswelt und deren Geschichte in Deutschland ein. In den Pressestimmen schneidet die dritte Folge des neuen Berlin-Duos ordentlich ab. Die Tatort-Kritik zu "Am Tag der wandernden Seelen".

Kritik zum Berlin-Tatort: "Eine starke Folge"

Sadismus in düster-drastischen Bildern einerseits, hoffnungsfrohe Spiritualität andererseits: Corinna Harfouchs zweiter Einsatz an Mark Waschkes Seite spielt stark mit Gegensätzen. TV Spielfilm

Der neue Fall für Corinna Harfouch und Mark Waschke ist gut. Man lernt etwas über buddhistische Ahnenverehrung in Lichtenberg. Über die rechten Ausschreitungen der Nachwendezeit auch, die sogenannten "Baseballschlägerjahre". Neue Zürcher Zeitung

Nach dem mäßigen Debüt hat das neue Berliner Duo seine Form gefunden. Stern

Eine starke Folge. In einem den meisten gänzlich unbekannten Milieu. Berliner Morgenpost

Kritik zu "Am Tag der wandernden Seelen": Harter Tatort

"Am Tag der wandernden Seelen" ist ein vielschichtiger Krimi, der ein verstörendes Thema einfühlsam erzählt und dabei fast nie überfrachtet wirkt: Stark! ntv

Willkommen in Klein-Vietnam! Ohne den Schlenker in den deutschen Horrorkeller wäre dieses Drama aus der vietnamesischen Diaspora noch vielleicht noch stärker geworden. Der Spiegel

„Am Tag der wandernden Seelen“, ein harter Tatort, in dem der Funke nicht überspringt. Frankfurter Rundschau

Eleganz ist grundsätzlich der passende Begriff für diesen von Moritz Anton traumhaft in Szene gesetzten, herausragend gespielten Krimi, dessen originelles Drehbuch den Spannungsbogen mit all seinen Wendungen konstant hochhält und dem neuen Berliner Duo dabei genug Raum lässt, um Stück für Stück zu einer Einheit zu reifen. kino.de