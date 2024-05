Tatort heute aus Berlin: "Am Tag der wandernden Seelen" im Schnellcheck

Im Tatort heute (05.05.2024) aus Berlin machen Bonard und Karow einen grausigen Fund. Eine Spur führt zur vietnamesischen Community der Hauptstadt. Lohnt sich "Am Tag der wandernden Seelen"?

"Am Tag der wandernden Seelen" heißt der Tatort heute aus Berlin . Der Krimi läuft am Sonntag (05.05.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntag (05.05.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Ein erstochener Mann in einem Einfamilienhaus in Berlin-Lichtenberg führt Bonard und Karow in ungeahnte Abgründe. Die Suche nach einer unbekannten flüchtigen Person führt das Ermittlerteam in die vietnamesische Lebenswelt Berlins.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (05.05.2024) aus Berlin im Schnellcheck

In ihrem zweiten gemeinsamen Fall werden Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) zu einem Tatort nach Berlin-Lichtenberg gerufen. Der Tote starb in seinem Haus durch mehrere Messerstiche, doch es gibt weder Einbruchsspuren noch Hinweise auf einen Raubmord. Auch erste Nachforschungen führen ins Leere, bis Karow auf eine versteckte Tür im Haus stößt, Was die beiden Kommissar:innen dort vorfinden, raubt ihnen den Atem. Ist ihr Opfer auch grausamer Täter gewesen?

Im Zuge der Fahndung nach einer flüchtigen, vermutlich traumatisierten und verletzten Person tauchen Bonard und Karow in die vietnamesische Lebenswelt Berlins ein. Sie treffen auf die Tierärztin Dr. Lê Müller aus Charlottenburg. Müller kennt den Toten von früher und weiß mehr, als sie zugibt, aber sie traut der Polizei nicht. Die LKA-Beamtin Pham Thi Mai bringt Bonard und Karow auf die Spur einer jungen Vietnamesin – ist sie die Frau, nach der sie suchen?

Susanne Bonard und Robert Karow am Tatort. Foto: Gordon Muehle, rbb/PROVOBIS

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei " Am Tag der wandernden Seelen" einzuschalten?

Der Tatort heute bewegt sich zwischen menschlichen Abgründen und Spiritualität. Diese starken Kontraste machen die Folge interessant, auch wenn sie sich stellenweise in die Länge zieht. Regisseurin Mira Thiel geht immer wieder auf die vietnamesische Lebenswelt und deren Geschichte in Deutschland ein. Daneben bieten Mark Waschke und Corinna Harfouch in ihrem zweiten gemeinsamen Fall eine überzeugende Leistung, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Susanne Bonard und Robert Karow nachts im Kommissariat. Foto: Gordon Muehle, rbb/PROVOBIS

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Berlin-Tatort heute

Susanne Bonard: Corinna Harfouch

Robert Karow : Mark Waschke

: Dr. Lê Müller: Mai-Phuong Kollath

Pham Thi Mai : Trang le Hong

: Trang le Hong Bui Thi Vien: Hanh Mai Thi Tran

Vien: Hanh Tran Phan Van Tuyen: Viet Pham

Jacky Wiemann : Paula Knüpling

: Paula Knüpling Jamila Marques: Cynthia Micas

Barbara Thelen: Reiki von Carlowitz

inda Acheo: Debrecina Arega

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Mira Thiel führt Regie bei "Tatort: Am Tag der wandernden Seelen" und erstellte gemeinsam mit Josefine Scheffler das Drehbuch. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Karow und Bonard sind die Ermittler in Berlin

Sieben Jahre und 15 Folgen lang haben sich Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) genervt, gekabbelt und schätzen gelernt. Dabei waren die beiden das vielleicht coolste Tatort-Team der jüngeren Vergangenheit - und eines mit den besten Kritiken. Zweimal hatte das Hauptstadt-Duo in seinen sieben gemeinsamen Jahren mehr als 10 Millionen Zuschauer. Und für den Experimental-Tatort "Meta" gab es einen Grimme-Spezialpreis. Am Ende der Folge "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" (Ausstrahlung: Mai 2022) wird Rubin von Mafia-Boss Yasha Bolschakows erschossen - sie stirbt in Karows Armen.

Für Nina Rubin tritt in der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit" Susanne Bonard (Corinna Harfouch) an die Seite von Robert Karow. Die 62-Jährige ist einstige LKA-Größe, lehrt seit zwölf Jahren an der Polizeiakademie. Sie hält Vorträge, gilt als Koryphäe ("Die heilige Susanne"), deren Standardwerk jeder kennt. Bonard ist glücklich verheiratet mit einem Richter, bewohnt mit Mann, Sohn und Hund eine schöne Villa im Grünen.

Karow kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus in Pankow. Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, das andere erstaunt und ihm in seiner Arbeit Erkenntnisse liefert, die selbst Kollegen verblüffen. Er verfügt über eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brillant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen. Karow lebt allein. Dabei genießt er seine Freiheiten und lässt nichts anbrennen.

