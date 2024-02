Tatort-Kritik zu "Cash" aus Dortmund: "Ein Fest der Selbstzerlegung"

Die Tatort-Kritik zu "Cash" aus Dortmund: Rick Okon feiert seinen Abschied mit einem bärenstarken Krimi. Die Pressestimmen.

Der nächste Abschied am Sonntagabend - und der nächste Abschied in Dortmund: Der Tatort heute (18.02.2024) ist der letzte Fall von Rick Okon als Jan Pawlak. 13 Folgen lang verkörperte er den wortkargen, scharfsinnigen und vom Schicksal gestraften Polizisten. Zum Ausstand gibt es einen klasssichen Dortmunder Krimi, der sich wieder reichlich Zeit für seine Ermittler-Figuren nimmt.

Die starken Szenen mit Pawlak, der immer tiefer in kriminelle Machenschaften verstrickt ist, Peter Faber (Jörg Hartmann), der noch immer nicht mit dem Tod seiner Kollegin Bönisch hat abschließen können, und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), die in ihrer Rolle als vorübergehende Leiterin der Mordkommission um Führungsstärke ringt, stellen den eigentlichen Fall um eine Gewalttat im Sportwetten-Milieu in den Schatten. Für so stark inszenierten Tiefgang gibt es viel Beifall in den Pressestimmen. Die Tatort-Kritik zu "Cash".

Kritik zum Dortmund-Tatort: " Spannend, toll gespielt"

Austeilen, ausrasten, aussteigen: Der letzte Tatort-Einsatz von Kommissar Pawlak ist ein Fest der Selbstzerlegung. Gefeiert wird mit Baseballschlägern, Fußballwetten und Dönern aus dem Müll. Der Spiegel

Der letzte Einsatz von Hauptkommissar Jan Pawlak spielt im Sportwetten-Milieu. Ein Mann wird mit einem Fair-Play-Pokal erschlagen. Auch sonst geht es in "Cash" rau zu. Süddeutsche Zeitung

Spannend, toll gespielt, inszeniert in einem Milieu, das wohl deutlich mehr Leute kennen dürften, als dass sie darüber sprechen. ntv

Solider Krimi, der im Wettmilieu spielt und die private Geschichte von Kommissar Jan Pawlak zu Ende erzählt. Stern

Tatort-Kritik zu "Cash": " Bei diesem Krimi stimmt alles"

Wäre dieser Tatort ein Kinofilm, würde die doppelbödige Geschichte allein bereits den Kauf eines Tickets rechtfertigen, doch das ist noch nicht einmal seine größte Stärke. Die hört auf die Namen Jörg Hartmann, Stefanie Reinsperger und ein letztes Mal Rick Okon, die ihre Figuren so mitreißend verkörpern, dass man sich wünschen würde, die obligatorischen 90 Minuten würden diesmal ein wenig länger dauern. kino.de

Ausgeklügelter, kompromisslos aufgelöster Wettpoker. TV Spielfilm

Im Dortmunder Tatort tauchen alte Gegner des Kommissars Faber wieder auf, auch in den eigenen Reihen. Kollege Pawlak setzt auf Fußballwetten und verliert jeden Halt. Bei diesem Krimi stimmt alles. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Jan Pawlak (Rick Okon) verabschiedet sich mit der Folge "Cash" nach 13 Fällen vom Tatort Dortmund. Rosa Herzog und Peter Faber ermitteln in Zukunft zu zweit und finden grad zusammen. Sehenswert! Neue Zürcher Zeitung