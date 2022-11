"Promi Big Brother" 2022: Jennifer Iglesias - so war ihre Kindheit: "Ich habe viel geweint"

Immer wieder wird Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother" nominiert. Das weckt Selbstzweifel, die sie bereits aus ihrer Kindheit kennt.

Bei "Promi Big Brother" ist Jennifer Iglesias die Liebe und Nette und trotzdem wird sie immer wieder nominiert. Das nagt sehr an ihr und Selbstzweifel, die sie bereits aus ihrer Kindheit kennt, kommen immer wieder hoch. Damals suchte sie viel nach Aufmerksamkeit und Liebe, wie sie Katy Karrenbauer erzählt.

"Promi Big Brother": Jennifer Igelsias hatte eine schwierige Kindheit

Heute hat der Reality-Star ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern - doch das war nicht immer so: "Meine Eltern schenken mir viel Kraft. Vor allem mein Vater, das ist neu für mich, weil ich kein gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte, als ich klein war." Das müsste auch der "Hinter-Gittern"-Schauspielerin bekannt vorkommen, die erst seit kurzem wieder Kontakt zu ihrem Vater hat.

Und auch bei Jennifer begannen die Probleme, ähnlich wie bei Katy Karrenbauer, erst nach der Trennung der Eltern. "Meine Eltern waren ja schon sehr früh getrennt, meine Mama hat mich alleine großgezogen. Mein Vater hat sich in der Zeit nur um sein Restaurant gekümmert. Ich habe sehr gelitten. Ich habe oft nach seiner Aufmerksamkeit gesucht, aber er hat mich dann versetzt, oder nicht angerufen. Ich habe viel geweint," erzählt die ehemalige "Love-Island"-Teilnehmerin. Das ging sogar so weit, dass sie als Teenager überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hatte.

Mutter von "Promi Big Brother"-Star Jennifer Iglesias erkrankte an Krebs

Doch dann erkrankte Jennifers Mutter an Krebs: "Ich war zwölf oder 13, da wurde meine Mama schwer krank, sie hatte Lymphknoten-Krebs. Sie musste Chemo und alles machen. Ich habe das damals alles gar nicht so richtig verstanden." Auch das ist etwas, das "Promi Big Brother"-Kandidatin Karrenbauer bekannt vorkommen müsste, denn ihre Stiefmutter erkrankte ebenfalls an Krebs. Bei Jennifer Iglesias, ging es zum Glück gut aus und heute hat sie ein gutes Verhältnis zu beiden Eltern, wofür sie sehr dankbar ist.

