Katy Karrenbauer offenbart bei "Promi Big Brother" 2022: "Ich habe abgetrieben"

Nachdem Katy Karrenbauer im "Promi Big Brother"-Haus über den Tod ihrer Stiefmutter sprach, erzählt sie nun auch von ihrer Abtreibung.

Drei "Promi Big Brother"-Kandidatinnen und -Kandidaten mussten mittlerweile das Haus verlassen, Jeremy Fragrance ist freiwillig gegangen, das heißt, die Runde wird immer kleiner und die übrigen Kandidaten lernen sich besser kennen. So werden manche Gespräche im " Promi Big Brother"-Haus auch vertrauter und intimer. Nachdem Katy Karrenbauer vor ein paar Tagen Jörg Knör noch von der schlimmen Zeit erzählt hat, als ihre Stiefmutter starb und sie ihren Vater besser kennenlernte, berichtet sie nun erneut von einem prägenden Erlebnis.

"Promi Big Brother": Micaela Schäfer spricht über Kinderwunsch

In einem Gespräch mit Micaela Schäfer fällt das Thema "Kinderwunsch". Micaela spricht frei darüber, dass sie einen Kinderwunsch habe, allerdings noch nicht jetzt, "erst mit 50", so das Nacktmodell. Daraufhin wird aber Karrenbauer nachdenklich, denn auch sie spricht über ihren ehemaligen Kinderwunsch.

Katy Karrenbauer spricht bei "Promi Big Brother" über ihre Abtreibung

"Ich wäre gerne eine junge Mutter gewesen", so die Schauspielerin. Und tatsächlich war sie sogar mit 18 Jahren schwanger, wie sie bei "Promi Big Brother" erzählt. Doch bekommen hat sie das Kind nicht, was an ihrem damaligen Partner lag: "Ich war auch mit 18 schwanger, habe dann aber abgetrieben. War ich 18? Ne, ich war 20.“ Doch warum nun die Abtreibung, wenn sie eigentlich jung Mutter werden wollte? "Der Grund war der Mann, von dem ich schwanger war. Der war kurz vor dem Abi und er sagte den Satz: ‚Versau’ mir nicht mein Leben.’ Von da an war das keine gemeinsame Entscheidung mehr, sondern es war meine Entscheidung“, so die heute 59-Jährige.

Eine folgenschwere Entscheidung, denn die Schauspielerin ist bis heute kinderlos, was vermutlich an dem fehlendem Partner lag. Im "Promi Big Brother"-Interview erzählte sie noch, sie ziehe "scheinbar Männer mit Problemen irgendwie an".