"Sisi", Staffel 3: Übertragung im Free-TV, Besetzung und Handlung

"Sisi", Staffel 3: Hier kommen alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Übertragung.

"Sisi" geht weiter! Bereits kurz nach dem Streamingstart von Staffel 2 am 16. Dezember 2022 und der Ausstrahlung im linearen TV-Programm von RTL vor Silvester 2022 hatte der Sender gejubelt: "Erfolgreichster Fiktion-Neustart ever auf RTL+".

Klar, dass das die Macher in Köln und ihr Produktionspartner Story House Pictures die Serie nicht ruhen lassen konnte. Schon nach kurzer Zeit starteten die Dreharbeiten im Baltikum erneut und der Sender kündigte die 3. Staffel von "Sisi" an. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Handlung, Besetzung sowie zur Übertragung der neuen Folgen im TV und Stream.

Wann ist war Start von "Sisi", Staffel 3?

"Sisi" passt natürlich in die Weihnachtszeit. Für viele gehören die alten Filme ebenso zur besinnlichen Zeit wie Weihnachtsklassiker á la "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Wenig verwunderlich also, dass auch Staffel 3 der Erfolgsserie im Dezember auf den Markt kam - der Start für die neuen Folgen der "Sisi"-Serie war für RTL+ auf den 1. Dezember 2023 gelegt worden. Aber auch alle, die nicht über ein RTL+ Abonnement verfügen, kommen auf ihre Sisi-Kosten - schon am 27. und am 28. Dezember 2023 zeigt RTL jeweils 3 Folgen im Free-TV.

Folgen von "Sisi", Staffel 3

Es gibt insgesamt wieder sechs einzelne Episoden von "Sisi" in Staffel 3. Damit folgt RTL dem bereits aus den ersten beiden Staffeln bekannten Muster. Die Inhalte der neuen Folgen reichen dabei von den Konsequenzen aus dem Sturz von Napoleon III. in Frankreich bis hin zur Entführung von Sisis Sohn Rudolf. Die Folgen erscheinen zuerst bei RTL+ und dann im Free-TV. Folgendermaßen sehen die Sendetermine der einzelnen Episoden im Free-TV bei RTL aus:

Folge 1: 27. Dezember 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: 27. Dezember 2023, 21.15 Uhr

Folge 3: 27. Dezember 2023, 22.15 Uhr

Folge 4: 28. Dezember 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: 28. Dezember 2023, 21.15 Uhr

Folge 6: 28. Dezember 2023, 22.15 Uhr

Cast von "Sisi", Staffel 3: Welche Darsteller gehören zur Besetzung?

RTL hatte bereits kurz vor dem Start den gesamten Cast von Staffel 3 offiziell bestätigt. Es gibt auch einige neue Darsteller:

Arian Wegener als Kronprinz Rudolf

als Kronprinz Pauline Werner als Walli

Max Hubacher als Gustav, romantisches Gaunerpaar gemeinsam mit Walli

Hubacher als Gustav, romantisches Gaunerpaar gemeinsam mit Walli Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma

Jakob Geßner als Albert, Anführer der Arbeiterbewegung

Daniel Friedrich als Erzherzog Franz Karl , Vater von Franz .

Dass Dominique Devenport als Sisi und Jannik Schümann als Franz wieder dabei sein werden, ist klar. Auch die übrige Besetzung besteht aus altbekannten Gesichtern, die schon in Staffel 2 dabei waren:

Dominique Devenport : Sisi

: Sisi Jannik Schümann : Kaiser Franz Josef

: Kaiser Josef David Korbmann: Graf Grünne

Désirée Nosbusch : Erzherzogin Sophie

: Erzherzogin Sophie Tanja Schleiff: Gräfin Esterházy

Bernd Hölscher : Otto von Bismarck

: Boris Aljinovic : Napoleon III.

: Marie Sophie von Reibnitz: Eugénie de Montijo

von Reibnitz: Marcus Grüsser : Herzog Max in Bayern

Die Handlung: Worum dreht es sich bei Staffel 3 von "Sisi"?

Die Zuschauer haben gemeinsam mit der schönen bayerischen Herzogstochter vom Starnberger See die große Liebe in Gestalt des österreichischen Kaisers gefunden, mit ihr das Leben am Wiener Hofe einschließlich der garstigen Tante-Schwiegermutter durchlitten und heiße ungarische Abenteuer bestanden. Wie geht es jetzt weiter?

Nachdem die Krönung jetzt vollzogen ist und die letzte Folge der zweiten Staffel am 8. Juni 1867 endet, liegen noch rund drei Jahrzehnte Lebensgeschichte vor der historischen Kaiserin Elisabeth. Wir wissen, dass sie am 10. September 1898 in Genf ermordet wurde - eine lange Zeitspanne also, in der die Fortsetzung der Serie viel zu erzählen hätte.

Es geht um die Machtkämpfe in Europa, aber auch um innenpolitische Konflikte in Wien, wie etwa die Arbeiteraufstände und andere Unruhen. Auch innerhalb der Familie warten einige Herausforderungen auf Sisi und Franz, wie zum Beispiel die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf, was die Beziehung häufig auf die Probe stellt. Dazu kommt Sisis Dilemma: Zwar ist sie an gewisse Aufgaben als Kaiserin gebunden und liebt ihre Familie, doch träumt sie auch stets davon, allen Verpflichtungen auf dem Hof zu entkommen und frei zu sein. Es zieht sie schließlich in die Ferne und in Staffel 3 erlebt sie auch außerhalb Österreichs einige Abenteuer - sowohl auf einer kleinen Insel als auch in der Metropole Paris.

Übertragung von "Sisi", Staffel 3 im Stream und TV

Wie auch bei den anderen Staffeln, war Staffel 3 von "Sisi" zunächst - kurz vor Weihnachten, seit dem 1. Dezember 2023 - beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. Kurze Zeit später kommen dann auch alle Free-TV Zuschauer auf ihre Kosten, denn schon am 27. und 28. Dezember 2023 werden die sechs neuen Folgen auch im Free-TV gezeigt.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig gratis - hier kann man die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die Premium-Version indes, die man für Live-Übertragungen unbedingt braucht, belastet Ihr Konto mit 6,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Extras nicht verzichten möchte, sollte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden 12,99 Euro pro Monat fällig.

Laut Anbieter dürfen Neukunden die Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand: Dezember 2023). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Die Staffeln 1 und 2 können Sie sich (noch einmal?) ansehen - ebenfalls bei RTL+.

Der Trailer zu "Sisi", Stafel 3

RTL hat einen Trailer zur Staffel 3 von "Sisi" veröffentlicht. Hier kommt er.

(AZ)