"The Voice Kids" 2023: Das sind die Kandidaten heute am 28. April

Auf Sat.1 ist heute Folge 8 von "The Voice Kids" zu sehen. Wir stellen Ihnen hier die Kandidatinnen und Kandidaten vom 28. April kurz vor.

Die neue " The Voice Kids"-Staffel geht heute bereits mit Folge 8 an den Start. Die Übertragung der Show findet wie üblich auf Sat.1 statt und punktet mit der Vielzahl an jungen Talenten, die von der Chance auf ein Treffen mit den Coaches der aktuellen Staffel angezogen werden. Bei diesen handelt es sich wie üblich um einige der bekanntesten Pop-Musiker des Landes. Mit dabei sind Lena, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie die beiden als Duo agierenden Fanta 4-Musiker Michi Beck und Smudo.

Um in der Show in die nächste Runde zu kommen, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten mindestens einen der Juroren von sich überzeugen. Zu schaffen ist das aber nur, wenn die jungen Talente bei ihrem Auftritt auch die Nerven bewahren. Statt allein im Kinderzimmer zu proben, singen sie bei "The Voice Kids" nämlich nicht nur vor einem großen Live-Publikum. Auch zuhause vor den Bildschirmen verfolgt zum gewohnten Sendetermin um 20.15 Uhr ein Millionenpublikum die Auftritte der jungen Sängerinnen und Sänger.

In Folge 8 treten nun in der ersten Folge der Knockout-Stage diejenigen Teilnehmer gegeneinander an, die diese Herausforderung bereits gemeistert haben und in der ersten Runde von den Coaches ausgewählt wurden. Welche das sind und mit welchen Liedern sie antreten, erfahren Sie hier.

"The Voice Kids": Das sind die Kandidaten heute am 28. April

In der ersten Runde der "The Voice Kids"-Knockouts müssen fünf Kandidatinnen und Kandidaten pro Team gegeneinander antreten. Der jeweilige Coach muss sich dann entscheiden, wen er mit in die nächste Runde nehmen möchte und für wen die Show vorbei ist. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten kurz vor, die heute am 28. April gegeneinander antreten.

Team Lena

Julius (11) aus Garbsen: Der junge Sänger hat neben dem Singen noch eine weitere große Leidenschaft: Mode. Sein Traum ist es, einmal als Designer zu arbeiten.

Julius Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Fia (11) aus Berlin: Auch sie hat neben dem Singen noch eine weitere Leidenschaft. Sie geht drei- bis fünfmal die Woche ins Rollkunstlauf-Training und tobt sich dort aus.

Fia Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Moritz (12) aus Bad Honnef: Er ist nicht nur Sänger, sondern auch Sportler. Seine Ferien verbringt Moritz daher auch schon mal im Hockey-Ferienlager.

Moritz Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Eliana (13) aus Hargesheim: Sie kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Schon ihr Großvater war ein bekannter Klarinettist im Kosovo

Eliana Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Anna (15) aus Speyer: Die Vollblut-Musikerin ist in diverse Musik-Projekte involviert. Neben einer Marching Band gehören dazu noch die Schul-Big Band und eine Musical Band.

Anna Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Team Fanta

Amelie (15) aus Körperich: Um ihr Taschengeld aufzubessern, arbeitet Amelie nebenbei in einem Jazz-Café. Ein passender Arbeitsplatz für eine talentierte Sängerin.

Amelie Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Cajus (15) aus Dresden: Bei seinem letzten Versuch vor vier Jahren hatte sich keiner der Coaches für ihn umgedreht. Diesmal hat er es schon in die Knockout-Stage geschafft.

Cajus Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Khady (15) aus Hamminkeln: Sie gibt bereits Tanzunterricht und denkt sich die Choreographien dafür teilweise sogar selbst aus.

Khady Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Brianna (14) aus Moravče: Die in Slowenien wohnende Brianna ist ein großer Fan eines norwegischen Pop-Duos und lernt deswegen gerade sogar norwegisch.

Brianna Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Chapter X (12-15) aus Timmendorfer Strand: Die Band besteht aus Hugo, Amelie, Bennit und Matti. Die Band spielt anstelle der üblichen Pop-Songs am liebsten Punk.

Chapter X Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Team Wincent

Jolien (14) aus Henningsdorf: Jolien hat im Gegensatz zu so manch anderem Kandidaten einen eher bescheidenen Wunsch: Sie möchte gern einmal auf ein Konzert von The Weekend.

Jolien Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Luca (14) aus Sankt Marein im Mürztal: Bei seinem letzten Versuch bei "The Voice Kids" in Staffel neun drehte sich noch keiner der Coaches um. Seitdem hat er jedoch einiges dazugelernt und ist jetzt verdientermaßen in der Knockout-Stage.

Luca Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Ellice (15) aus Fürstenwalde: Dreimal die Woche probt das junge Talent im Berliner Friedrichsstadtpalast Schauspiel, Tanz und Gesang.

Ellice Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Joāo (13) aus Hamburg: Der in Brasilien geborene junge Sänger lebte zunächst einige Jahre in Mexico, bevor er nach Deutschland kam. Eigentlich beste Voraussetzungen dafür, ein internationaler Star zu werden.

Joāo Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Mia (12) aus Maulbronn: Obwohl sie auf dem rechten Ohr taub ist, ist Mia eine begnadete Musikerin und kann nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch mit ihrem Trompetenspiel begeistern.

Mia Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Team Alvaro

Hannah (14) aus Oberhausen: Neben dem Gesang interessiert sich die 14-jährige wie viele andere Kinder auch für die Magie der Astrologie.

Hannah Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Yumi (15) aus Verden: Die in Tokio geborene Yumi hat auch schon in Seoul und Saigon gelebt. Mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland und schreibt in ihrer Freizeit gerne Bücher.

Yumi Foto: Claudius Pflug/SAT.1

David (14) aus Chemnitz: Neben dem Singen hat auch David noch eine sportliche Seite. Der 14-jährige spielt in seiner Freizeit viel Volleyball.

David Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Anja & Jana (15 & 15) aus Gaspoltshofen: Die beiden sind sowohl Schwestern als auch beste Freundinnen. Dementsprechend treten sie auch bei "The Voice Kids" gemeinsam an.

Anja & Jana Foto: Claudius Pflug/SAT.1

Fiona (15) aus Newbridge: Die in Irland lebende Fiona ist ganz verrückt nach Karaoke und hat dadurch auch ihre Leidenschaft fürs Singen entdeckt.