"The Voice of Germany" 2023 gestern am 12. Oktober: Wer ist raus?

"The Voice of Germany" 2023 geht weiter. Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidaten und die von ihnen performten Lieder in Folge 7 am 12. Oktober.

Auch in der 7. Blind Audition von "The Voice of Germany" 2023 waren wieder jede Menge talentierte Sängerinnen und Sänger mit dabei. Diese stellten sich dem Urteil von Shirin David, Ronan Keating, den Kaulitz-Brüdern und Giovanni Zarella und hofften, in eines ihrer Teams zu kommen. Für manche ging die Reise allerdings schon in der Blind Audition zu Ende, denn nicht immer dreht sich jemand aus der "The Voice of Germany"-Jury um.

Hier stellen wir Ihnen diejenigen Kandidaten vor, die in Blind Audition Nummer 7 vor die Jury treten. Wer die Talente sind und welche Lieder sie vor dem Publikum bei der "The Voice of Germany"-Übertragung am 12. Oktober performten, erfahren Sie hier.

"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am 12. Oktober

Auch am 12. Oktober waren wieder insgesamt 12 Talente bei "The Voice of Germany" 2023 zu sehen, die in der Show ihre große Chance wittern. Die Teilnehmer waren dabei so unterschiedlich wie die Lieder, die sie performen. Hier stellen wir Ihnen jeden der Künstler kurz vor:

Justyna

Als Schauspielerin ist Justyna die Bühne und das Publikum bereits gewohnt, wenn auch nicht in einem solchen Ausmaß wie bei "The Voice of Germany". Dort singt sie "How will I know" von Whitney Houston.

Sina

Die junge Psychologie-Studentin hat viele Facetten. Sie ist nebenbei nicht nur passionierte Hobby-Sängerin, sondern auch noch als "Retterin" in einer Kletterwelt tätig. Mit Taylor Swifts "We Are Never Ever Getting Back Together" tritt sie nun bei "The Voice of Germany" auf.

Manfred

Im normalen Berufsleben hat Manfred als technischer Zeichner nicht viel mit Musik zu tun. Dennoch ist er begeisterter Sänger und stellt sich mit seiner Version von "Human" von The Killers dem Urteil der Jury.

Marcel

Der junge Bankangestellte aus Österreich singt "More Than Words" von Extreme bei seinem Auftritt in den Blind Auditions.

Lizi

Die im Baden-Württembergischen Heidelberg ansässige Stipendiatin performt einen echten Pop-Klassiker: Michael Jacksons "Earth Song".

Simon

Als Medizinstudent überzeigt Simon gewöhnlich bei seiner Arbeit als Aushilfe in der Berliner Charité. Nun möchte er auch mit seinen Gesangskünsten überzeugen und tritt dafür mit "I Guess I'm in Love" von Clinton Kane auf die "The Voice"-Bühne.

Tatjana

Als Musikerin mit einer abgeschlossenen Musical-Ausbildung ist Tatjana eine echte Vollblut-Sängerin. Ihr Talent zeigt sie bei "The Voice of Germany" mit ihrer Performance von "Holding Out for a Hero" von Bonnie Taylor.

Dario

Der gelernte Lackierer tritt mit einem farbenfrohen Song vor die Jury: Er performt "Late Night Talking" von Harry Styles.

Vikrant

Vikrant ist als Opernsänger schon ein gestandener Musiker. Sein Können zeigt er in der Blind Audition mit dem Josh Groban und Sara Bareilles Cover von "Both Sides Now".

Tobias

Der Verwaltungsfachwirt tritt mit einem etwas anderen Song auf, als es seine Mitbewerber um eine Stelle in den Coach-Team tun. Er singt "Bierle In Da Sun" von Oimara.

Angela

Angela ist ein echtes Multitalent. Sie ist nicht nur als Traurednerin und Autorin tätig, sondern auch noch als Solo-Künstlerin, Schauspielerin und Redakteurin. Nun will sie dieser Liste noch "Musikerin" hinzufügen und performt dafür bei "The Voice of Germany" den Song "Leuchtturm" von Nena.

Alex

Beruflich arbeitet der junge Hamburger im Bereich Projektmanagement Support. Als Song für seine Blind Audition hat er sich den Klassiker "Dancing Queen" von ABBA ausgesucht.

"The Voice of Germany" 2023 am 12. Oktober: Wer ist raus?

Auch in Folge 7 haben es nicht alle Kandidaten geschafft, die Coaches von ihrem Können zu überzeugen. So mussten sie nach den Blindauditions die Show verlassen. Folgende Kandidaten der Folge 7 kamen in kein Team:

Manfred

Marcel

Dario

Tobias

"The Voice of Germany" 2023: In welche Teams haben sie es geschafft?

Während vier Kandidaten es in kein Team der Coaches geschafft haben, haben die restlichen Kandidaten die Coaches von sich selbst überzeugen können. Am Anfang musste sich Justyna zwischen den Coaches Bill und Tom, Shirin und Giovanni entscheiden. Dann hatte Sina die Qual der Wahl zwischen Bill und Tom und Ronan während Lizi sich zwischen Bill und Tom und Giovanni entscheiden musste. Simon konnte der Qual der Wahl entkommen und kam direkt ins Team Ronan. Für Tatjana interessierten sich alle Coaches, doch Shirin wurde geblockt. Vikrant durfte zwischen Ronan und Giovanni wählen. Während Alex zwischen Giovanni, Ronan und Bill und Tom wählen musste, wurde Angela direkt von Bill und Tom ins Team aufgenommen.

