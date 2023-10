"The Voice of Germany" 2023: Das waren die Kandidaten und Lieder am 26. Oktober

"The Voice of Germany" 2023 ist bei den Battles angekommen. Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidaten und Lieder in Folge 11 gerstern am 26. Oktober.

"The Voice of Germany" 2023 hat die Blind Auditions hinter sich gelassen und die heiße Phase der Battles betreten. Die ersten Gesangsduelle fanden bereits in der vergangenen Woche in Folge 10 am 20. Oktober statt. Noch nicht mit dabei waren allerdings die Teilnehmer aus Team Ronan. Diese bekamen nun am 26. Oktober ihre erste Chance, sich zu beweisen und in die Sing-Offs vorzurücken.

Um das zu schaffen und in der nächsten Runde ihr Können gegen die anderen Teams der "The Voice of Germany"-Jury zu zeigen, müssen sie sich jedoch zunächst in ihrem eigenen Team durchsetzen. In den Battles treten immer mindestens zwei Kandidaten in einem Duett gegeneinander an. Ihr Coach entscheidet dann, welches der beiden Gesangstalente er in die nächste Runde mitnimmt und für wen die Show hier bereits zu Ende ist. Neu ist in diesem Jahr allerdings, dass die Coaches sowohl alle Teilnehmer eines Battles mitnehmen als auch beide nach Hause schicken können.

Für welche Kandidaten ist bereits beim zweiten Sendetermin der Battles von Staffel 13 die Stunde der Wahrheit gekommen? Mit welchen Liedern treten die Kandidaten vor ihren Coach? Alle Infos rund um Runde zwei der "The Voice of Germany"-Battles erfahren Sie hier.

"The Voice of Germany": Kandidaten und Lieder bei den Battles gestern am 26. Oktober

Besonders für die Coaches von "The Voice of Germany" gestalten sich die Battles diesmal ein wenig anders. Denn sie können viel entspannter bei der Einteilung der Duette sein, da sie nicht zum Heimschicken eines der Talente verpflichtet sind. Dennoch ist der Druck für die Kandidaten hoch. Denn um weiterzukommen und auch bei den kommenden Übertragungen von "The Voice of Germany" noch mit dabei zu sein, müssen sie ihr Können beweisen. Sie können sich dieses Mal nicht mehr darauf verlassen, dass sie lediglich besser sein müssen als ihr Gegner in ihrem Battle. Denn sollten beide nicht richtig abliefern, kann der Coach auch beide nach Hause schicken.

Das waren die Kandidaten und ihre Lieder bei den Battles gestern am 26. Oktober:

Valentina Franco vs. Anne Mosters

Valentina Franco vs. Anne Mosters Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Im ersten Battle von Team Ronan treten die 35-jährige Valentina Franco und die 17-jährige Anne Mosters gegeneinander an. Ihr Weiterkommen hängt von ihrer Performance von Zoe Wees "Hold Me Like You Used To" ab.

Oskar Jelitto vs. Lisa Christ

Oskar Jelitto vs. Lisa Christ Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Ebenfalls aus Team Ronan treten die beiden Teenager Oskar Jelitto (17) und Lisa Christ (18) im Duett gegeneinander an. Sie singen "If The World Was Ending" von JP Saxe feat. Julia Michaels.

Jaqueline Bloem vs. Theresa Steininger

Jaqueline Bloem vs. Theresa Steininger Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Die beiden Talente Jaqueline Bloem (34) und Theresa Steininger (20) aus dem Team von Coach Ronan Keating performen mit "Lady Marmelade" von Christina Aguilera, Lil' Kim und PINK einen echten Knaller-Song.

Cäcilia Kubi vs. Sebastian Zierof

Cäcilia Kubi vs. Sebastian Zierof Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

In Team Bill & Tom treten Cäcilia Kubi (31) und Sebastian Zierof (38) mit einem Duett von Patti Smiths "Because The Night" an.

Niclas Scholz vs. Alina Zamalieva

Niclas Scholz vs. Alina Zamalieva Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Niclas Scholz (22) und Alina Zamalieva (34) haben es beide in Team Bill & Tom geschafft. Nun treten sie in den Battles am 26. Oktober mit ihrer Version des Musical-Klassikers "Phantom Of The Opera" gegeneinander an.

Finja Bernau vs. Lorenz Haase

Finja Bernau vs. Lorenz Haase Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Aus Team Shirin treten diesmal lediglich zwei Kandidaten in den Battles am 26. Oktober gegeneinander an. Die 20-jährige Finja Bernau und der 22-jährige Lorenz Haase performen gemeinsam "Nein!" von Sido und Doreen.

Dan Mudd vs. Charles Johnson

Dan Mudd vs. Charles Johnson Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

In Team Giovanni singen der 43-jährige Dan Mudd und der bereits 64-jährige Charles Johnson den Song "Senza Una Donna (Without a Woman)" von Zucherro feat. Paul Young.

Thomas Schmidbauer vs. Laura Schopf

Thomas Schmidbauer vs. Laura Schopf Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Thomas Schmidbauer (34) und Laura Schopf (22) haben es beide geschafft, Coach Giovanni Zarrella in den Blind Auditions von sich zu überzeugen. In den Battles treten sie nun gemeinsam mit "The Joker And The Queen" von Ed Sheeran und Taylor Swift auf.

"The Voice of Germany": Wer ist raus in Folge 11 am 26. Oktober?

Die Coaches mussten sich nach den Battles entscheiden: Entweder für nur einen Kandidaten ihres Teams oder für beide. Allerdings haben sie auch die Chance, keinen Kandidaten zu wählen und somit beide Kandidaten nach den Battles zu verabschieden. Wer in Folge 11 am 26. Oktober die Show verlassen musste und wie die Battles ausgingen, finden Sie hier im Überblick:

Valentina Franco

Nach dem ersten Battle bei Team Ronan ist es für die 35-jährige Valentina leider aus. Auch wenn sie in ihrer Performance von "Hold Me Like You Used To" alles gab, reichte es nicht aus, um das Battle gegen Anne zu gewinnen.

Cäcilia Kubi

Auch Cäcilia von Team Bill & Tom musste nach ihrer Performance von "Because The Night" im Battle gegen Sebastian Zierof gehen.

Charles Johnson

Der 64-jährige Charles Johnson gab im Battle alles. Doch Giovanni entschied sich für Dan Mudd nach dessen überzeugenden Performance von "Senza Una Donna (Without a Woman)" von Zucherro feat. Paul Young.

Oskar Jelitto vs. Lisa Christ

Ronan entschied sich für beide Kandidaten im Battle von den Teenagern Oskar und Lisa nach ihrem Duett mit dem Song "If The World Was Ending" von JP Saxe feat. Julia Michaels.

Thomas Schmidbauer

Für Thomas reichte es leider nicht aus und er musste nach dem Battle gegen Laura das Team Giovanni verlassen.

Theresa Steininger

Nach dem Battle gegen Jaqueline musste Theresa nach ihrer gemeinsamen Performance von "Lady Marmelade" von Christina Aguilera, Lil' Kim und PINK das Team Ronan verlassen.

Diese Kandidaten sind noch dabei bei "The Voice of Germany" am 26. Oktober

Während einige Kandidaten gehen mussten, konnten andere sich beweisen und sind noch im Rennen mit dabei. Folgende Kandidaten konnten die Battles gewinnen:

Anne Mosters

In Team Ronan ist 17-jährige Anne Mosters nach ihrer Performance von Zoe Wees "Hold Me Like You Used To" noch im Rennen mit dabei.

Sebastian Zierof

Team Bill & Tom entschieden sich für Sebastian nach seinem Battle gegen Cäcilia.

Finja Bernau und Lorenz Haase

Coach Shirin nutzte ihre Möglichkeit, sich für beide Kandidaten zu entscheiden, so dass Finja und Lorenz nach ihrer Performance von "Nein!" von Sido und Doreen beide in die nächste Runde kamen.

Dan Mudd

Für Team Giovanni geht es mit Dan weiter. Der 43-jährige Dan sang gemeinsam mit Charles Johnson den Song "Senza Una Donna (Without a Woman)" von Zucherro feat. Paul Young und überzeugte Coach Giovanni mit seiner Performance.

Laura Schopf

Auch Laura überzeugte Coach Giovanni im Battle gegen Thomas mit ihrer gemeinsamen Performance von "The Joker And The Queen" von Ed Sheeran und Taylor Swift.

Jaqueline

Die 34-Jährige gewann das Battle gegen Theresa im Team Ronan mit dem Song "Lady Marmelade".

Niclas Scholz und Alina Zamalieva

Team Bill & Tom hatte die Qual der Wahl: Sie mussten sich für Niclas oder Alina entscheiden. Und um die Qualen zu vermeiden, entschieden sie sich für beide Kandidaten.