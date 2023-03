Sat.1

vor 18 Min.

"The Voice Kids" 2023, Folge 1: Kandidaten und Lieder am 10. März

"The Voice Kids" 2023: Wir stellen Ihnen die Bewerberinnen und Kandidaten in Folge 1 hier vor. Sendetermin ist der 10. März 2023.

"The Voice Kids" 2023: Zum elften Mal bekommen Kinder die Chance, ihr Gesangtalent unter Beweis zu stellen. Am 10.3.23 geht es los. Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen in Folge 1?

Von Claus Holscher Artikel anhören Shape