Walentina Doronina bei "Promi Big Brother" 2022: "Krawallbürste" mit TV-Tattoos

Walentina Doronina will "Promi Big Brother" 2022 aufmischen und als Tattoo unter ihrer Haut verewigen. Hier stellen wir die Influencerin im Porträt vor.

Das TV-Format "Promi Big Brother" 2022 geht am 18. November an den Start - bereits in der zehnten Staffel. Diesmal lädt "der große Bruder" neben anderen PromiBB-Kandidaten auch Walentina Doronina ein. Die Influencerin ist noch recht jung, aber umso erfolgreicher. Reality-TV-Fans kennen sie unter anderem von den RTL-Formaten „Ex on the Beach“, „ Are You The One?“ oder „Couple Challenge“. Die Fernseh-Zeitschrift TV Movie bezeichnete die Essenerin als "Krawallbürste" und auch sie selbst verwendet den Begriff als Eigenbeschreibung.

Gegenüber Sat.1 sagte Walentina Doronina bereits vorab, dass es in der Sendung einige Reibereien geben könnte: "Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte." Was Walentina Doronina bisher gemacht hat, was über ihr Privatleben bekannt ist und welche Pläne sie für die PromiBB-Staffel hat, lesen Sie in diesem Artikel.

Walentina Doronina: Alter und Ausbildung

Über Walentina Doronina ist aus der Zeit vor der TV-Karriere nicht allzu viel bekannt. Sie wurde am 21. Mai 2000 geboren und stammt aus dem Essener Stadtteil Rüttenscheid. Sie ging dort zur Schule, die sie mit Mittlerer Reife abschloss. Anschließend machte sie ihr Fachabitur und begann nach Angaben von Sat.1 eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin. Diese brach sie aber zugunsten der Reality-TV-Karriere ab. Auch derzeit wohnt sie in Essen. Sie ist 22 Jahre alt. Im Internet und Fernsehen tritt die Influencerin nur mit ihren beiden Vornamen in Erscheinung.

Walentina Doronina: Karriere

Ihren Schritt in die Öffentlichkeit wagte sie im Jahr 2020 mit der Dating-Show „Ex on the Beach“. In der ersten Staffel des RTL-Formats traf Walentina Doronina auf ihre Jugendliebe Christopher Baum.

Schon nach der ersten Sendung von "Ex on the Beach hatte sie 10.000 Follower auf Instagram, mittlerweile sind es rund 190.000 Follower. Ihre Reichweite nutzt sie, um ihre Fans den Luxus-Lifestyle zu zeigen und Geld mit Werbepartnerschaften zu verdienen. Dabei seien ihr das Äußere und Designermarken besonders wichtig, sagt sie gegenüber Sat.1: "Bei mir muss alles perfekt sitzen. Ich gehe nie ungestylt raus!"

Beruf: Walentina Doronina hat auch einen "normalen" Job

Trotz ihrer TV-Auftritte und ihrer Arbeit als Influencerin geht die Essenerin auch noch einem "normalen" Job nach: Bei Mobilfunk Debitel kümmert sie sich sechs Stunden am Tag um die Verträge von Mobilfunkkunden, erzählte sie der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). „Das mache ich, um bodenständig zu bleiben und um eine Struktur im Alltag zu haben“, so Walentina Doronina der Zeitung zufolge. Dennoch könnte sie laut eigenen Angaben allein von ihrem Job als Influencerin leben. Rund drei Stunden Arbeit stecke sie am Tag ins Influencer-Geschäft.

Walentina Doronina: TV-Sendungen

Insgesamt war sie bislang bei diesen Shows zu sehen:

"Ex on the Beach" (2020)

" Are You The One ? Realitystars in Love" (2021)

? Realitystars in Love" (2021) "Couple Challenge" (2021)

"Reality Shore" (2021-2022)

Walentina Doronina zeigte sich in den vergangenen TV-Shows gerne ganz direkt: Nur selten scheut sie die direkte Konfrontation, was ihre Fans schätzen - aber auch kritisiert wird. Gegenüber dem Sender von " Promi Big Brother" gibt sie offen zu: "Ich bin eine Krawallbürste und ecke gerne an. Wenn mir etwas nicht passt, dann sag ich das." Bei der Sendung "Are You The One?" bezeichnete sie etwa eine andere Teilnehmerin als "billig und willig", was die Stimmung in der Show aufheizte und für reichlich Wirbel sorgte.

Ein Tattoo zu jeder TV-Serie: Welches Motiv plant Walentina Doronina für "Promi Big Brother" 2022?

Die Influencerin pflegt eine Tradition: Für alle TV-Formate, an denen sie bisher teilgenommen hat, hat sie sich ein Tattoo stechen lassen. Den Grund dafür hat sie im Sat.1-Interview zum Serienstart von "Promi Big Brother" erklärt: Sie habe die Serien auf ihrer Haut verewigt, "weil sie zu mir gehören und sie sind ein Teil meines Lebens."

Auch für die kommende Show hat sie schon ein Motiv im Kopf: "Für ‚Promi Big Brother‘ habe ich überlegt, dass ich mir einen #PromiBigBrother tätowieren lassen und dahinter ein Sternchen, weil es die Jubiläumsstaffel ist. Aber erst nach der Staffel. Oder ich lasse es mir im Haus tätowieren. Mal gucken, was alles passiert.“

Beziehungen von Walentina Doronina - vergeben oder Single?

Über die vergangenen Beziehungen des Reality-Sternchens gibt es zahlreiche Gerüchte. So soll sie bereits mit Calvin Kleinen, Gigi Birofio, Aaron Hundhausen und Henrik Stoltenberg liiert gewesen sein, zählt Sat.1 in dem Porträt über die Teilnehmerin auf. 2021 machte sie auf Instagram eine Beziehung mit "Bachelorette"-Finalisten Peter Kujan öffentlich, doch die Beziehung war wohl nicht von langer Dauer. Aktuell datet Walentina Doronina den Start-Up-Unternehmer Can Kaplan. Außerdem ist sie ganz fest an ihren Hund vergeben: Mit ihrem Chihuahua Perry lebt sie gemeinsam in Essen.

Walentina Doronina: Steckbrief

Name: Walentina Doronina

Geschlecht: Weiblich

Geburtstag: 11. Mai 2000

Beruf: Influencerin und Reality-TV-Star

Sternzeichen: Stier

Haarfarbe: Blond

Augenfarbe: Blau

Wohnort: Essen

Partner: Can Kaplan

Ex-Partner: Peter Kuja