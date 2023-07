"Wer stiehlt mir die Show? Best of": Sendetermin, Gäste und alle Infos zur Übertragung

"Wer stiehlt mir die Show? Best of" zeigt alle Highlights aus fünf Staffeln. Wir haben alle Infos rund um Sendetermin, Gäste und Übertragung im TV oder Stream.

Mit dem "Wer stiehlt mir die Show? Best of" zeigt ProSieben in einer Spezial-Ausgabe die vermutlich besten und lustigsten Highlights seit der Erstausstrahlung der Show im Jahr 2021. Anders als sonst kann Joko Winterscheidt diesmal nicht seinen Job als Moderator der Sendung verlieren und führt den gesamten Abend durch die Show. Gemeinsam mit mehreren ehemaligen Promi-Teilnehmern blickt er auf fünf Staffeln der ProSieben-Show zurück.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum "Wer stiehlt mir die Show? Best of" rund um Sendertermin, Gäste, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Wer stiehlt mir die Show? Best of": Sendetermin der Highlight-Show

Der Sendetermin von "Wer stiehlt mir die Show? Best Of" war am Samstag, 1. Juli 2023.

Die Show wurde zur Primetime um 20.15 Uhr live im TV und Stream zu sehen sein. Normalerweise geht es in den Sendungen der mehrfach ausgezeichneten Show für eine prominente Raterunde und einen Wildcard-Kandidaten um Joko Winterscheidts Job als Moderator.

Angesichts des großen Erfolgs von "Wer stiehlt mir die Show?" war es nicht sonderlich überraschend, dass eine weitere Staffel angekündigt wurde. Die ersten Infos zu Start, Kandidaten und Sendeterminen von Staffel 6 sind bereits bekannt, schon im Herbst geht es weiter. Bis die neue Staffel ausgestrahlt wird, können sich Fans auf den Show-Rückblick mit allen bisherigen Highlights freuen.

Die Gäste bei "Wer stiehlt mir die Show? Best of"

Dieses eine Mal kann ProSieben-Gesicht Joko Winterscheidt bis zum Ende ohne Bangen um seinen Job moderieren. Die eingeladenen Ex-Teilnehmer sind diesmal nur zu Gast, um die besten Momente von "Wer stiehlt mir die Show?" Revue passieren zu lassen. An besonderen Momenten wird es bei bereits fünf Staffeln nicht mangeln, sodass Joko mit seinen Gästen sicher vieles zu besprechen hat.

Zu Gast in der Best-Of-Show sind folgende Promis: Palina Rojinski, Sido und Mark Forster. Zwei von ihnen gingen bereits als Sieger im Finale hervor und werden ihren Erfolg sicher noch einmal anmerken. Aber wer konnte Joko bereits seinen Job als Quizmaster stehlen? Das finden Sie im folgenden Überblick zu allen bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern heraus:

Sänger Mark Forster hat die Show in Staffel 3 gewonnen, während Rapper Sido in Staffel 5 den Job als Moderator übernehmen konnte. Weitere Gewinnerinnen und Gewinner waren: Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Shirin David, Anke Engelke, Olli Schulz, Nilam Farooq, Bill Kaulitz und zwei Wildcard-Kandidaten.

"Wer stiehlt mir die Show? Best of": Übertragung im TV und Stream

Die Spezial-Ausgabe zu "Wer stiehlt mir die Show?" war live im TV und Stream zu sehen. Natürlich lief diese auf ProSieben. Der Privatsender übertrug den Rückblick live im Fernsehen zur Primetime um 20.15 Uhr. Parallel ließ sich das Show-Highlight auch im Stream auf der Website von ProSieben oder auf Joyn verfolgen. Der Streaming-Anbieter stellt die TV-Shows mehrerer Fernsehsender auf Abruf zur Verfügung.

Wiederholung von "Wer stiehlt mir die Show? Best of"

ProSiebens "Wer stiehlt mir die Show? Best of" wird am Tag nach der Erstausstrahlung noch einmal im Mittagsprogramm wiederholt. Am Sonntag, dem 2. Juli, ist die Show noch einmal ab 12.55 Uhr im TV zu sehen.

Allerdings lässt sich der Show-Rückblick mit Joko Winterscheidt als Moderator sowie Palina Rojinski, Sido und Mark Forster als Gästen auch beim Streaming-Anbieter Joyn nachschauen. Falls jemand also keine Zeit hat die Show am Samstagabend im Fernsehen zu verfolgen, der kann dies in der App oder online auf Joyn tun.