Staffel 6 von "Wer stiehlt mir die Show" 2023: Start, Kandidaten und Sendetermine

"Wer stiehlt mir die Show" bekommt 2023 eine Staffel 6. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der neuen Folgen.

Joko Winterscheidt wurde zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf zu einem der beliebtesten deutschen Moderatoren. Seit vielen Jahren sind beide die Gesichter des TV-Senders ProSieben und feierten zusammen Erfolge mit Shows wie "Duell um die Welt". Doch inzwischen gehen sie auch getrennte Wege: Während Klaas "Late Night Berlin" moderiert, ist Joko bei "Wer stiehlt mir die Show?" als Moderator zu sehen.

In der mehrfach ausgezeichneten Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" geht es für eine prominente Raterunde und einen Wildcard-Kandidaten um Joko Winterscheidts Job als Moderator der Show. Erstmals musste Joko Winterscheidt seine Show in der vergangenen Staffel an zwei Wildcard-Kandidaten abgeben - ein Novum in den bisher fünf Staffeln. Hat der Moderator daraus gelernt und weiß seine Show besser zu verteidigen?

In Staffel 6 von "Wer stiehlt mir die Show" sind erneut drei bekannte deutsche Prominente mit von der Partie. Erfahren Sie hier, wer die Kandidaten für Ende 2023 sind und wann Sie die Show im Fernsehen und im Stream verfolgen können.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Wann ist der Start von Staffel 6?

Angesichts des anhaltenden Erfolgs war es kaum überraschend, dass eine weitere Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" angekündigt wurde. Seit Anfang Mai 2023 befinden sich die neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show" in Produktion. Die Florida Entertainment GmbH ist von ProSieben beauftragt worden die Show in Berlin zu produzieren. Der Start der sechsten Staffel ist für Herbst 2023 geplant.

Das Spielprinzip: Auch in Staffel 6 ändert sich dieses nicht. In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen die Kandidaten zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Sendung verlassen. Im Finale tritt der Moderator, anfangs Joko, im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der Sieger oder die Siegerin des Finales gewinnt tatsächlich die Show und darf in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren. Die Finalrunde wird von Katrin Bauerfeind moderiert.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Wer sind die Kandidaten in Staffel 6?

Ein wohl wichtiger Grund für den anhaltenden Erfolg sind die in jeder Staffel wechselnden und durchaus unterschiedlichen Teilnehmer. Diese drücken der Sendung jedes mal ihren eigenen Stempel auf. So waren bislang Musiker wie Sido oder Bill Kaulitz, Schauspieler wie Bastian Pastewka oder Elyas M'Barek und Entertainment-Größen wie Thomas Gottschalk als Quizgegner zu sehen.

Auch in der nächsten Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show" wird Moderator Joko Winterscheidt wieder gegen eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten um seine eigene Show spielen. In jeder Sendung hat dabei ein Promi die Chance, ihm die Moderation der Sendung abzunehmen. Zusätzlich kommt ein immer wechselnder Wildcard-Teilnehmer hinzu. Das sind Zuschauer, die sich selbst einmal mit den Promis und Joko Winterscheidt messen möchten - und mit ein wenig Glück auf die Show gewinnen können.

Hier sind die neuen Kandidatinnen und Kandidaten für Staffel 6 von "Wer stiehlt mir die Show":

Hazel Brugger : Die Schweizerin, bekannt für ihren trockenen Humor, hat sich als Kabarettistin und Moderatorin einen Namen in der Comedy-Szene gemacht. Somit können die Zuschauer fest davon ausgehen, dass der Spaß in Staffel 6 nicht zu kurz kommen wird. Geboren wurde sie als Tochter einer Lehrerin und eines Psychologen in San Diego , Kalifornien , wuchs aber im Züricher Unterland auf.

Joko Winterscheidt zeigt lange vor Staffel 6 seinen Ehrgeiz im Kampf um die Show. Mit einem kleinen Augenzwinkern teilt er bereits gegen die neuen Kandidaten aus: "Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind für mich wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne. Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Das sind die Sendetermine von Staffel 6

In einer Pressemitteilung gab ProSieben im Mai bekannt, dass es eine sechste Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" geben wird. Der genaue Zeitpunkt der Sendetermine wurde noch nicht veröffentlicht. Bislang ist nur bekannt, dass der Start für Staffel 6 im Herbst 2023 geplant ist.

ProSieben bestätigte allerdings schon, dass es sechs neue Folgen geben wird. Zuletzt lief Staffel 5 am Anfang des Jahres 2023 immer sonntags um 20.15 Uhr.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Übertragung live im TV und Stream

"Wer stiehlt mir die Show" wird weiterhin exklusiv auf ProSieben zu sehen sein, wie die meisten Shows von Joko Winterscheidt. ProSieben bietet neben der Ausstrahlung im TV eine Streaming-Möglichkeit über die Streaming-Plattform Joyn an. Außerdem gab es in den vorherigen Staffeln einen Live-Stream der Sendung auf prosieben.de.

TV : ProSieben

Stream: Joyn & ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Ganze Folge als Wiederholung

Sobald nach der Ausstrahlung im TV und Stream Termine für die Wiederholungen bekannt gegeben werden, informieren wir Sie hier darüber. Allerdings lassen sich die Folgen im Nachhinein jederzeit im Stream auf prosieben.de und Joyn anschauen.

Bisherige Gewinner von "Wer stiehlt mir die Show": Wer stahl Joko seine Show?

Die folgenden Promis und Wildcards haben bereits einmal in den vergangenen Staffeln bei "Wer stiehlt mir die Show?" gewonnen. Abgesehen von Bill Kaulitz hatten alle Gewinner die Gelegenheit, ihre eigene Show zu moderieren:

Thomas Gottschalk

Elyas M'Barek

Bastian Pastewka

Shirin David

Mark Forster

Anke Engelke

Olli Schulz

Nilam Farooq

Wildcard Helena

Wildcard Svenrik

Sido

Bill Kaulitz (erschien auf einem Rätselheftcover und hatte keine eigene Show)

Wer die Ausstrahlung von Staffel 6 kaum noch abwarten kann, hat die Möglichkeit alte Folgen und Ausschnitte zu streamen. Hier finden Sie das Video zum historischen Moment, in dem eine Wildcard das erste Mal die Show stahl: