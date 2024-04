"You", Staffel 5: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Die Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" geht in die 5. und letzte Staffel. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung.

Im Februar und März 2023 erschien die 4. Staffel der Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben". Mittlerweile steht fest, dass es noch eine letzte Staffel geben wird.

"You" basiert zum Teil auf dem gleichnamigen Roman von Caroline Kepnes, in dem sich der New Yorker Buchladenbesitzer Joe verliebt - doch aus Liebe wird schnell Besessenheit. Ohne zurückzuschrecken wird er zum Mörder, um seiner Liebsten nah sein zu können. Mit Staffel 5 geht die Serie auf das Finale zu - und Serienkiller Joe Goldberg schmiedet wieder neue Mordpläne.

Wie geht es weiter in Staffel 5? Alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung in der Serie "You" haben wir hier für Sie.

"You - Du wirst mich lieben": Start von Staffel 5

2023 erschien Staffel 4 der Serie "You" und seitdem warten Fans auf die Fortsetzung in Staffel 5, um zu sehen, welche Pläne Joe ausheckt. Noch dieses Jahr soll es nun soweit sein: Offiziellen Angaben des Streaming-Dienstes Netflix zufolge könne man 2024 mit der finalen Staffel rechnen.

Hierzu kommen laut Hoerzu neue Informationen von Brancheninsidern: Die sollen berichtet haben, dass die Dreharbeiten im März 2024 starten und voraussichtlich bis in den August andauern werden. Das bedeutet aber auch, dass frühestens im Herbst 2024 mit Staffel 5 von "You" zu rechnen ist. Auf den Sozialen Medien habe das "You"-Team mittlerweile zumindest bestätigt, dass Staffel 5 definitiv noch 2024 erscheinen soll.

"You - Du wirst mich lieben", Staffel 5: Das ist die Handlung

In allen Staffeln geht es in erster Linie um Liebe, Verführung, Drogen und Mord. Joe muss dabei häufiger sowohl seine Identität als auch seinen Wohnsitz wechseln. Dennoch schafft er es immer, Morde zu begehen, ohne dafür belangt zu werden. Geschickt stellt er es so an, dass es entweder nach Selbstmord aussieht, oder scheinbar jemand anderes der Mörder ist. Was in der neuen Staffel passieren wird, ist noch nicht bekannt.

Bereits in Staffel 4 wurde es noch blutrünstiger und dunkler. Nachdem Joe in London einen Neuanfang startet und als Professor Jonathan Moore eine neue Identität annimmt, verliebt er sich in die Kunstgalleristin Kate. Gleichzeitig ist die Belegschaft der Universität von Geheimnissen und mysteriösen Machenschaften umwoben.

In Joes Umfeld werden mehrere Menschen umgebracht, von einem Serienmörder, der ihm echte Konkurrenz macht. Zuerst scheint Rhys der Mörder zu sein, doch am Ende kommt überraschend heraus, dass in Wahrheit Joe selbst alle Morde verübt hat. Daraufhin tötet Joe Rhys – doch dieser will nicht aus seinem Gedächtnis verschwinden, auch nicht, als Joe versucht sich selbst zu töten. Nachdem er seinen Selbstmordversuch überlebt, gesteht er Kate seine Liebe und die beiden gehen zurück nach New York. In Joes Wahnvorstellungen lebt Rhys jedoch weiter.

In Staffel 5 will Joe mit Kate in New York einen Neuanfang starten und arbeitet wieder als Buchladenbesitzer. Es ist allerdings klar, dass deren Leben nicht lange ruhig bleibt, denn Joe wird sicherlich schon bald wieder morden.

Von Seiten der Produktion gibt es eine Neuerung: Sera Gamble, die bisherige Showrunnerin, übernimmt diese Rolle für Staffel 5 nicht mehr. Stattdessen schlüpfen die "You"-Autoren Michael Foley und Justin W. Lo. in ihre Rolle. Nachdem beide schon lange in die Entstehung der Serie eingebunden sind, ist allerdings nicht davon auszugehen, dass sich deshalb am Stil und Handlung der Serie großartig etwas ändern wird.

Besetzung in Staffel 5 von "You - Du wirst mich lieben": Schauspieler im Cast

Von den Darstellern ist in Staffel 5 wieder Penn Badgley als Joe Goldberg dabei, ebenso wie Charlotte Ritchie als Kate Galvin. Die Charaktere Marienne Bellamy und Nadja kehren ebenfalls zurück. Hier finden Sie alle Schauspieler und ihre Rollen in "You" im Überblick.

Schauspieler Rolle Penn Badgley Joe Goldberg Charlotte Ritchie Kate Galvin Tati Gabrielle Marienne Bellamy Amy-Leigh Hickman Nadja John Stamos Dr. Nicky Nathalie Paul Karen Minty Luca Padovan Paco Jenna Ortega Ellie Alves Shalita Grant Sherry Conrad Travis Van Winkle Cary Conrad Tilly Keeper Phoebe Borehall-Blaxworth

Einen Neuzugang im Cast hatte das "You"-Team jüngst auf Instagram bestätigt: Schauspielerin Madeline Brewer stößt zur Ensemble. Sie spielt Bronte, eine Bühnenautorin.

"You": Teaser-Trailer zu Staffel 5

Diese Charaktere sind alle im bisher veröffentlichten Teaser-Trailer zu sehen - allerdings nur ganz kurz. Hier können Sie einen Blick hineinwerfen: