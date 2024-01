"Markus Lanz" gestern am 16. Januar 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lud am 16. Januar zu einer neuen Folge seiner Talkshow ein. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Thema, Gäste und Übertragung der gestrigen Ausgabe.

Am Dienstag, den 16. Januar 2024, lud Markus Lanz zu einer neuen Ausgabe seiner Sendung ein. Die Show wird im ZDF dreimal wöchentlich ausgestrahlt und widmet sich wie gewohnt aktuellen Themen aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft. Verschiedene Gäste aus diversen Fachgebieten werden als Gesprächspartner und Experten eingeladen. Die übliche Sendezeit liegt spät abends und beträgt zwischen 60 und 90 Minuten.

Auch gestern, am 16.01.24, startete die Talkshow wieder spät am Abend. Ab 22.45 Uhr konnten Zuschauer die Sendung "Markus Lanz" sowohl im TV als auch online im Stream beim ZDF verfolgen. Die Folgen stehen anschließend auch in der Mediathek zur Verfügung.

Wenn Sie mehr über die gestrige Ausgabe der TV-Show erfahren möchten, inklusive dem Thema und den eingeladenen Gästen, finden Sie alle Informationen in diesem Artikel.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 16. Januar

In der neusten Ausgabe der Sendung ging es um aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft. Darunter das gesellschaftliche Klima und die Demokratie in Deutschland, die Krise der Ampel-Koalition sowie die strategischen Pläne der politischen Parteien für 2024. Des Weiteren wurden die schwachen Umfragewerte der Grünen bewertet. Außerdem ging es um Hintergründe zu den republikanischen Vorwahlen in Iowa und deren klaren Sieger sowie Einschätzungen zum Einfluss der Wahl des chinakritischen Präsidenten Taiwans auf das Verhältnis zu Peking.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 16. Januar

Markus Lanz hat folgende vier Gäste eingeladen:

Ricarda Lang, Politikerin (Bündnis 90/Grüne)

Die Mitvorsitzende der Partei äußerte sich zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und dem Zustand der Demokratie in Deutschland. Sie nahm ebenfalls Position zur gegenwärtigen Krise innerhalb der Ampel-Koalition und erläuterte die strategischen Pläne ihrer Partei für das Jahr 2024.



Michael Bröcker, Journalist

Der leitende Redakteur bei "Table.Media" untersuchte die derzeit niedrigen Umfragewerte der Grünen und evaluierte die möglichen Chancen der Partei sowohl bei der Europawahl als auch bei den diesjährigen Landtagswahlen im Osten.



Elmar Theveßen, Journalist

Per Videoübertragung aus den USA berichtete der Leiter des ZDF-Studios Washington über die Hintergründe der republikanischen Vorwahlen in Iowa, bei denen Donald Trump als deutlicher Sieger hervortrat.



Adrian Geiges, Asien-Experte

Als Bestsellerautor und Asien-Experte äußerte Geiges sich zur Wahl des neuen Präsidenten Taiwans, welche der chinakritische Kandidat Lai Ching-te gewinnen konnte. Er berichtete, welche Folgen dies zum Verhältnis zwischen Taipeh und Peking haben könnte.