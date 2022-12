Melle

09:00 Uhr

Tödlicher Unfall in Niedersachsen: Auto erfasst Fußgänger

Ein Fußgänger lief am Donnerstagmorgen über die A30 bei Melle. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Von Svenja Moller