Waldbrände Portugal: Wo brennt es aktuell?

In Portugal brennen die Wälder aufgrund von Trockenheit und Hitze seit Wochen. Zurückgehende Temperaturen versprechen Besserung, Gefahr besteht aber weiterhin.

Nachdem in den letzten Wochen tausende Feuerwehrleute in Portugal gegen das Feuer gekämpft hatten, waren am Montag nur noch fünf größere Brände aktiv. Insgesamt hatten die Feuer in gut einer Woche rund 30.000 Hektar Wald vernichtet. Zwei Menschen starben, etwa 60 weitere wurden verletzt.

Waldbrände in Portugal: Größeres Feuer in Chaves

Bei der Gemeinde Chaves, im äußersten Norden des Landes, wird aktuell noch ein größerer Waldbrand vermeldet. Dort waren in den vergangenen Wochen rund 15.000 Hektar Wald abgebrannt.

Weitere Waldbrände im Landesinneren von Portugal

Im Zentrum Portugals sind auch noch Tausende von Feuerwehrleuten im Einsatz. Es brannte unter anderem in den Distrikten Leiria, Aveiro und Setúbal. Laut Katastrophenschutz bedrohen die Flammen außerdem die Gemeinden Pombal, Ourém und Alvaiázere. Auch die Südalgarve ist betroffen.

Video: AFP

Waldbrand in Portugal: Pilot von Löschflugzeug starb bei Absturz

Im Nordosten Portugals starb ein Pilot beim Absturz eines Löschflugzeugs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Flugzeug in der Nähe der Stadt Vila Nova de Foz Côa ab, berichtete die Zeitung Público.

In Portugal waren in den vergangenen Wochen Temperaturen über 40 Grad gemessen worden. „Wir stehen vor einer fast beispiellosen meteorologischen Situation“, sagt der nationale Kommandeur des Zivilschutzes, Andre Fernandes. Nach Angaben des portugiesischen Instituts für Meer und Atmosphäre leidet derzeit über 97 Prozent des Landes unter schwerer Trockenheit.

In anderen Teilen Europas brennen ebenfalls Wälder. Darunter in Frankreich und sogar in Deutschland.