Weihnachtsfilme bei Disney+: Die schönsten Filme für die Weihnachtszeit

Der Streaming-Anbieter Disney+ hat einige Weihnachtsfilme im Bestand. Wir haben eine Übersicht zu den besten Filmen und verraten, welche Weihnachtsfilme sich Kinder und Erwachsene auch gemeinsam anschauen können.

Genau wie "Jingle Bells" und "Last Christmas" im Radio gehören auch Weihnachtsfilme in die Adventszeit. Wenn es draußen immer ungemütlicher wird und man abends zum Beispiel nach einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt nach Hause kommt, gibt es für viele nichts Schöneres, als gemütlich auf der Couch einen Weihnachtsfilm zu schauen. Für Familien mit Kindern hat der Streaming-Anbieter Disney+ auch passende Filme im Angebot, die sich Jung und Alt gemeinsam anschauen können.

Welche Weihnachtsfilme gibt es 2022 bei Disney+ zu sehen? Wir haben eine Übersicht mit den schönsten Weihnachtsfilmen zusammgestellt, die der Streaming-Dienst zu bieten hat.

Weihnachtsfilme auf Disney+ für die ganze Familie: Die besten Filme für Kinder und Erwachsene

"Kevin allein zu Haus"

Familie McAllister fliegt mit der gesamten Familie nach Frankreich, um dort gemeinsam Weihnachten zu feiern. Eine Kleinigkeit haben sie jedoch vergessen: Der kleine Kevin hat die Nacht vor dem Abflug auf dem Dachboden verbracht und die Abreise verschlafen. Leider fällt das seiner Familie erst im Flugzeug auf, wodurch der Junge eine ganze Weile auf sich allein gestellt ist. Zudem haben es zwei fiese Verbrecher auf das Haus der McAllisters abgesehen, doch die beiden Ganoven haben die Rechnung nicht mit Kevin gemacht. Der Achtjährige will sein Haus gegen die Eindringlinge verteidigen und bereitet sich mit einem ausgeklügelten Plan auf die Einbrecher vor.

"Kevin allein in New York"

Auch die Fortsetzung des Weihnachtsklassikers können Sie auf Disney+ ansehen. Diesmal wird Kevin nicht bei der Abreise vergessen, landet aber im falschen Flugzeug und ist erneut an Weihnachten auf sich allein gestellt. Erneut bekommt er es mit den beiden Ganoven aus dem ersten Teil zu tun, die es diesmal auf Weihnachtsspenden eines Kaufhauses abgesehen haben. Das will Kevin nicht zulassen, weshalb er die Gangster in das leerstehende Haus seines Onkels lockt. Sie ahnen es bereits - natürlich ist auch dieser Schauplatz wieder mit diversen Fallen versehen, die den Einbrechern das Leben schwer machen sollen.

"Santa Clause" - alle drei Teile

Die Weihnachtskomödie mit Tim Allen könnte man als modernen Klassiker bezeichnen. Scott ist von seiner Frau geschieden und bekommt an Weihnachten Besuch von seinem sechsjährigen Sohn Charlie. Die beiden beobachten wie Santa Claus beim Bringen der Geschenke vom Dach fällt. Als die beiden ihm zu Hilfe eilen finden sie nur seine Kleidung und eine Karte, die verrät, dass der Träger von Santas Mantel der neue Weihnachtsmann wird. Scott will daran zunächst nicht so wirklich glauben, doch dann macht er Veränderungen durch, die sich nicht so leicht erklären lassen.

Teil zwei und drei kommen nicht mehr an den Charme der ersten Ausgabe heran, sind aber vor allem für Kinder auch lustige Weihnachtsunterhaltung.

"Santa Clause - die Serie"

In diesem Jahr ist bei Disney+ eine Fortsetzung der Trilogie erschienen - diesmal jedoch im Serien-Format. Scott Calvin kehrt als Santa Claus zurück und bringt nun seit knapp drei Jahrzehnten den Kindern auf der ganzen Welt Geschenke. Allerdings hat selbst der Weihnachtsmann Probleme mit der Work-Life-Balance. Es gelingt ihm nicht dem Job und gleichzeitig auch seiner Familie gerecht zu werden. An eine Sache hatte er zuvor aber nie gedacht: Kann der Weihnachtsmann in den Ruhestand gehen? Scott überlegt sich, den Job als Santa Claus an den Nagel zu hängen und einen Nachfolger zu suchen.

"Die Muppets Weihnachtsgeschichte"

Genau wie "Die Geister, die ich rief..." mit Bill Murray hat "Die Muppets Weihnachtsgeschichte" die Erzählung "A Christmas Carol" von Charles Dickens zum Vorbild. Ebenezer Scrooge ist weder bei seiner Familie noch bei seinen Angestellten sehr beliebt, denn alle haben unter der Hartherzigkeit des Geschäftsmannes zu leiden. In der Nacht vor dem Weihnachtsfest bekommt der alte Griesgram Besuch von drei Weihnachtsgeistern, die ihm anhand der Weihnachtsfeste der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft vor Augen führen, welche Auswirkungen seine kalte Art und seine Unbarmherzigkeit für seine Mitmenschen hat. Können die Geister ihn eines Besseren belehren?

Petterson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt

Kurz vor Weihnachten sind Petterson und Findus komplett eingeschneit. Sie haben immer noch keinen Baum und außerdem auch nichts zu essen im Haus, weshalb Findus Angst hat, dass Weihnachten in diesem Jahr komplett ausfallen könnte. Petterson verspricht ihm jedoch das schönste Weihnachten überhaupt und am nächsten Tag wollen sie endlich ihren Weihnachtsbaum schlagen. Dabei verletzt sich Petterson jedoch am Fuß und das Duo muss unverrichteter Dinge nach Hause zurückkehren. Schaffen sie es trotzdem noch "das schönste Weihnachten überhaupt" miteinander zu verbringen?

Weihnachtsfilme auf Disney+: Welche Filme hat der Streaming-Dienst sonst noch im Angebot?

"A Marvel Studios Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special"

Zum Angebot des Streaming-Dienstes gehört seit diesem Jahr eine neue Weihnachtsgeschichte aus dem Hause Marvel. Diesmal steht bei den Guardians of the Galaxy jedoch nicht die Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Stattdessen ist es die Mission der Guardians, Quill in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest zu bereiten, wie er es von der Erde kennt. Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk macht sich die Crew dann genau dorthin auf.

"Noelle"

Das Disney+ Original "Noelle" mit Anna Kendrick und Bill Hader steht genau wie bei "Santa Clause" die Geschichte des Weihnachtsmanns im Fokus. Die Weihnachtsmütze wird immer dem ältesten Sohn des Weihnachtsmannes vererbt, der dann zum nächsten Santa wird und damit die Familien-Tradition fortführt. Nick soll die Mütze als nächstes erhalten, sieht sich der Aufgabe jedoch nicht gewachsen und verschwindet. Seine pflichtbewusste Schwester Noelle, die Weihnachten über alles liebt und ihren Bruder nicht verstehen kann, macht sich auf die Suche nach Nick, um das Weihnachtsfest zu retten.

"Das Wunder von Manhattan"

Der Kaufhaus-Weihnachtsmann Kriss Kringle sieht nicht nur aus wie der echte - er behauptet auch der einzig wahre Weihnachtsmann zu sein. Das sorgt natürlich vor allem bei Kindern für Begeisterung, während Erwachsene Kringle für verrückt und exzentrisch halten. Schließlich droht dem Weihnachtsmann aus Leidenschaft sogar die Einweisung in die Psychiatrie, wodurch er alles daran setzt zu beweisen, dass er tatsächlich der einzig wahre Santa Claus ist. Außerdem muss er den Kindern natürlich auch ihre Weihnachtsgeschenke bringen - von der Psychiatrie aus, wäre das eher schwierig.

Disney+ hat sogar zwei Versionen des Films im Angebot. Sie können wahlweise das Original von 1947 oder auch das Remake von 1994 ansehen.

"Nightmare before Christmas"

Der Stop-Motion-Film basiert auf einer Geschichte von Tim Burton. Allerdings führte er nicht selbst Regie: Henry Selick brachte die Weihnachtsgeschichte als Regisseur zu Film. Der Kürbiskönig Jack Skellington ist das Oberhaupt von "Halloween Town", einer Stadt, die viele gruselige Gestalten beheimatet. Wie der Name schon verrät dreht sich in der Stadt alles um das Gruselfest, das jährlich am 31. Oktober stattfindet. Bei einem Spaziergang entdeckt Skellington den Eingang zu "Christmas Town" und ist sofort von der Atmosphäre und den fröhlichen Bewohnern begeistert. Zurück in der Heimat versucht er die Bewohner von Halloween Town dazu zu bringen, in diesem Jahr Weihnachten zu feiern. (cge)