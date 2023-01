ZDF setzt Boulevardmagazin "Leute heute" ab

Ein Boulevardmagazin des ZDF hat keine Zukunft im Programm des Senders: "Leute heute" wird abgesetzt. Die Themen will das ZDF aber trotzdem behandeln.

"Leute heute" geht in den nächsten Wochen und Monaten auf Abschiedstour im TV. Das ZDF wird das People-Magazin in der zweiten Jahreshälfte 2023 einstellen. Die Themen des Fernsehmagazins sollen allerdings nicht verschwinden, sondern in anderen Formaten aufgegriffen und untergebracht werden.

ZDF setzt "Leute heute" ab: Themen werden in "hallo Deutschland" behandelt

Die Themen von "Leute heute" sollen ab Herbst 2023 auch in dem verlängerten News- und Boulevardmagazin "hallo deutschland" behandelt werden. Das teilte ein ZDF-Sprecher der dpa mit. In Online-Formaten und in der Mediathek sollen die Themengebiete demnach auch präsentiert werden.

"Dieser Schritt ist Teil des Strategieprozesses 'Ein ZDF für alle' wodurch der Sender künftig mehr jüngere Zielgruppen und Menschen erreichen möchte, die bislang kaum ZDF-Inhalte sehen", sagte der Sprecher.

Aus von "Leute heute": ZDF will mehr junge Menschen erreichen

In dem Boulevardmagazin "Leute heute" wurden vor allem Themen aus den Gebieten Entertainment, Fashion, Royales, Societa und viele Promi-News behandelt. Prominente Persönlichkeiten stehen im Zentrum der Berichterstattung. Das Magazin bezeichnet sich selbst als "Prominentenmagazin" und "Gesellschafts- und People-Magazin".

"Leute heute" läuft im ZDF seit dem Jahr 1997. Montags bis Freitags werden die 20-minütigen Live-Sendungen ausgestrahlt. Anfangs lief das Magazin ab 18.45 Uhr. Mittlerweile ist die Sendung ab 17.40 Uhr zu sehen. Bei Bedarf gab es auch immer wieder Sondersendungen.

In den ersten zehn Jahren stellte Nina Ruge das Gesicht von "Leute heute" dar. Seit 2007 moderiert Karen Webb die Sendungen. 2021 kam als weiterer Moderator Marcus Fahn hinzu, der die Urlaubs- und Krankheitsvertretung von Webb übernimmt. Produziert wird "Leute heute" im virtuellen Studio des Landesstudios Bayern.

