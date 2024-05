"ZDF-Fernsehgarten" am 12. Mai 2024: Gäste, Programm und alle Infos zur Muttertags-Folge

Am 12. Mai, dem Muttertag, läuft eine neue Folge vom "ZDF-Fernsehgarten". Hier gibt es Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Nachdem letzte Woche die neue Saison der beliebten Sommer-Open-Air-Show "ZDF-Fernsehgarten" eröffnet wurde, setzt sich das Programm nun wöchentlich mit frischen Folgen fort. Am Sonntag, dem 12. Mai 2024, steht die zweite Episode der neuen Staffel unter dem Motto "Mama' Mia" auf dem Plan. Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel wird das Publikum sowohl vor Ort als auch vor den Bildschirmen begrüßen, während im ZDF-Sendezentrum am Mainzer Lerchenberg Live-Musik und eine Vielzahl prominenter Gäste geboten werden.

Doch was genau erwartet die Zuschauer in Woche 2 der Staffel? Welche Gäste sind eingeladen? Wo und wann wird der "Fernsehgarten" am Sonntag ausgestrahlt? Und gibt es eine Wiederholung der Sendung im TV? Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Informationen zur Show finden Sie hier.

Das sind die Gäste beim "Fernsehgarten" am 12. Mai 2024

In der neuesten Episode mit dem Titel "Mamma Mia" sind einige bekannte Gäste zu Gast, darunter Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe, die niederländische Country-Sängerin Ilse de Lange und Entertainer Ross Antony. Das ist die komplette Liste der Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" vom 12. Mai 2024:

Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe

& Die Orthopädischen Strümpfe Ross Antony

E-Rotic

Paul Reeves

Peter Urban

Ilse de Lange

de Lange Luca Hänni x Chiara Castelli

Lucy Diakovska

Marcella Rockefeller

Loona

MKSM

Diese und weitere Künstler, deren Auftritte vor Sendebeginn nicht angekündigt wurden, werden erwartet. Allerdings behält sich der Sender wie üblich vor, Änderungen vorzunehmen. Beispielsweise wurden die Zuschauer letzte Woche während der Eröffnungsshow überrascht, als der beliebte Kultkoch Armin Roßmeier unerwartet abwesend war. An seiner Stelle trat "The-Taste"-Star Alexander Kumptner aus Österreich auf.

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Programm am 12. Mai

Vor der Übertragung am 12. Mai wird kein genauer Ablaufplan der Sendung bekannt gegeben. Lediglich das Motto und die Gästeliste sind bekannt: "Mamma Mia". Das Motto ist eine Hommage und steht ganz im Zeichen des Muttertags. Der fällt nämlich auf den Tag der Übertragung.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 12. Mai 2024

Die Live-Übertragung der Show begann wie gewohnt am Sonntag, dem 12. Mai 2024, um 12 Uhr mittags im ZDF. Seit dem Start der neuen Staffel im Mai wird nun fast jeden Sonntag eine neue Folge ausgestrahlt. Falls Sie einen der "Fernsehgarten"-Sendetermine verpasst haben, besteht die Möglichkeit, die Folgen auch nachträglich in der ZDF-Mediathek anzusehen.

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 12. Mai 2024 in der Wiederholung sehen

Es wurde keine Wiederholung der Sendung im Fernsehen angekündigt. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, die Sendung in der Mediathek des ZDF anzusehen. Dort stehen auch viele ältere Folgen der langjährigen Show auf Abruf bereit.