Welke und Böhmermann gehen zeitgleich in Sommerpause

Fans müssen geduldig sein: Sowohl die "heute-show" als auch das "ZDF Magazin Royale" machen im Sommer Pause. Eins der Satireformate sendet aber immerhin einige Specials.

Das populäre ZDF-Satireformat "heute-show" mit Oliver Welke geht 2024 zeitgleich mit Jan Böhmermanns " ZDF Magazin Royale" in die Sommerpause. Am 7. Juni kommen beide Sendungen zum vorerst letzten Mal für rund ein Vierteljahr.

Die Nachrichtensatire "heute-show" pausiert 13 Wochen und kehrt mit einer regulären Ausgabe am 6. September wieder zurück. Böhmermann kommt schon eine Woche vorher wieder - am 30. August.

Erneut gibt es aber in der Sommerpause Specials der "heute-Show": "Am Freitag, 28. Juni 2024, sowie am Freitag, 23. August 2024, und am Freitag, 30. August 2024, stehen jeweils um 22.30 Uhr "heute-show spezial"-Folgen mit Lutz van der Horst und Fabian Köster auf dem ZDF-Programm", teilte ein Sendersprecher in Mainz mit. Hinzu komme am 12. Juli eine "heute-show History" mit Valerie Niehaus.

(dpa)