Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden mit Hessisch Oldendorf und Bad Münder am Deister.

Bei der Bundestagswahl 2021 wird am Sonntag, 26. September, in 299 Wahlkreisen in der Bundesrepublik gewählt. Der Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden ist einer davon.

Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden sehen Sie direkt nach der Auszählung hier im Artikel. Falls Sie die aktuellen Ergebnisse mit den Bundestagswahl-Ergebnissen aus dem Jahr 2017 vergleichen wollen, gibt es am Ende des Artikels eine Übersicht für Sie.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden

Die Bundestagswahl-Ergebnisse für den Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden sehen Sie am Wahlsonntag in unserem Datencenter:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 46 Hameln-Pyrmont – Holzminden mit Hessisch Oldendorf und Bad Münder am Deister

Im Landkreis Hameln-Pyrmont wählen insgesamt acht Einheitsgemeinden. Die namensgebenden, selbstständigen Städte und Gemeinden Bad Pymont und Hameln haben die meisten Einwohner. Hier sehen Sie den Überblick zu allen Gemeinden, die im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden wählen:

Landkreis Hameln-Pyrmont

Aerzen, Flecken (10.557)

Bad Münder am Deister , Stadt (17.415)

, Stadt (17.415) Bad Pyrmont , Stadt, selbständige Gemeinde (19.162)

, Stadt, selbständige Gemeinde (19.162) Coppenbrügge , Flecken (6998)

, Flecken (6998) Emmerthal (9793)

Hameln , Kreisstadt, große selbständige Stadt (57.276)

, Kreisstadt, große selbständige Stadt (57.276) Hessisch Oldendorf , Stadt (18.190)

, Stadt (18.190) Salzhemmendorf , Flecken (9189)

Landkreis Holzminden

Einheitsgemeinden

Delligsen , Flecken (7726)

, Flecken (7726) Holzminden , Kreisstadt, selbständige Gemeinde (19.790)

Samtgemeinde Bevern (5803)

Bevern , Flecken (3831)

, Flecken (3831) Golmbach (893)

(893) Holenberg (408)

Negenborn (671)

Samtgemeinde Bodenwerder-Polle (14.821)

Bodenwerder , Stadt (5588)

, Stadt (5588) Brevörde (590)

Halle (1511)

Hehlen (1869)

Heinsen (768)

(768) Heyen (449)

Kirchbrak (976)

(976) Ottenstein , Flecken (1152)

, Flecken (1152) Pegestorf (368)

Polle , Flecken (1134)

, Flecken (1134) Vahlbruch (416)

Samtgemeinde Boffzen (6609)

Boffzen (2656)

(2656) Derental (591)

Fürstenberg (1023)

(1023) Lauenförde , Flecken (2339)

Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf (15.458)

Arholzen (394)

Deensen (1353)

(1353) Dielmissen (774)

Eimen (843)

(843) Eschershausen , Stadt (3461)

, Stadt (3461) Heinade (849)

(849) Holzen (523)

Lenne (664)

(664) Lüerdissen (392)

(392) Stadtoldendorf , Stadt (5636)

, Stadt (5636) Wangelnstedt (569)

vom Landkreis Northeim

die Gemeinden Flecken Bodenfelde , Stadt Uslar und das gemeindefreie Gebiet Solling

Die übrigen Gemeinden des Landkreises Northeim wählen im Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Hameln-Pyrmont – Holzminden der vergangenen Wahl

Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 wären im Wahlkreis 46 Hameln-Pyrmont 187.377 Bürger wahlberechtigt gewesen. Da nur 139.780 Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten, wurde eine Wahlbeteiligung von 74,6 Prozent erzielt, was leicht unter dem deutschen Durchschnitt von 76,2 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 liegt.

Diese beiden Kandidaten haben im Wahlkreis 46 die meisten Erststimmen erhalten:

Johannes Schraps ( SPD ) mit 39,1 Prozent der Stimmen

( ) mit 39,1 Prozent der Stimmen Michael Vietz ( CDU ) mit 33,4 Prozent der Stimmen

Im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden erreichte die CDU mit deutlichem Abstand die höchste Anzahl der Zweitstimmen. Hier der Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 46 (2017) Zweitstimmen Niedersachsen (2017) CDU 32,0 Prozent 34,9 Prozent SPD 31,9 Prozent 27,4 Prozent FDP 9,9 Prozent 9,3 Prozent Grüne 7,2 Prozent 8,7 Prozent Die Linke 6,6 Prozent 7,0 Prozent AfD 10,1 Prozent 9,1 Prozent Sonstige 3,1 Prozent 3,6 Prozent

